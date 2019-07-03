Merge Up, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor.

Birbirinden zorlu seviyeleriyle karşımıza çıkan oyunda renkli zarları birleştirerek ilerliyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşmak için mücadele verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve dokunduğunuz karelere dikkat etmelisiniz. Sonsuz oyun deneyimi sunan oyunda aynı zamanda kaldığınız yerden de devam edebiliyorsunuz. Böylece saatlerce aynı oyuna devam etmeden sadece boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gece ve gündüz temasıyla da farklı deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken renkli ve aynı zarların ortak noktalarına dokunmak. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Merge Up, sizleri bekliyor.

Merge Up oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.