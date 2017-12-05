Micropolis!, hem iPhone hem de Apple Watch’ta oynanabilen tek şehir kurma simülasyonu. Binalar inşa ederek nüfusunuzu artırmaya, imparatorluğunuzu büyütmeye çalıştığınız simülasyon oyununda çağ atlarken altınların da sahibi oluyorsunuz.

Hızlı oynanış sunan kolay ve sezgisel oyun tasarımına sahip şehir kurma simülasyonunu diğerlerinden ayıran tek fark aslında Apple Watch’tan da oynamaya izin vermesi. Telefonunuzu bir kenara bırakıp Apple Watch’unuzun ana ekran düğmesini (digital crown) kullanarak oyunda ilerleme şansına sahipsiniz. Yetenek sistemi sayesinde çağ atlama oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Binaları inşa ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu arada yeni bir döneme geçerken şehrinizin sadece görünümü değişmiyor, yeni teknolojilerle tanışıyorsunuz.

Dünyanın önde gelen giyilebilir teknoloji oyun stüdyosu Everywear Games tarafından geliştirilen şehir simülasyonunu kesinlikle oynamalısınız. Türkçe dil desteğiyle geliyor ve 100MB altı boyuta sahip.