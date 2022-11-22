Cities Skylines Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

En iyi şehir kurma oyunlarından biri olan Cities Skylines eskimeyen bir oyun. 2015 yılında çıkan Cities Skylines, büyük övgüler alan bir oyun oldu. Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilmiş ve geliştirilmiş bir oyundur. Cities Skylines’da yüzlerce saat geçirmeniz mümkün.

Cities Skylines bir şehir inşa etme oyunu olduğu için İngilizcesi zayıf olan oyuncular birçok terimi anlamakta güçlük çekiyor. Bundan dolayı oyunu Türkçe oynamak isteyen oyuncular Cities Skylines Türkçe yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için Cities Skylines’ın Türkçe yamasını nasıl indirip kuracağınızı anlatacağız.

Cities Skylines Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Cities Skylines Türkçe yama klasörünü indirin.

Oyunun kurulu olduğu klasöre girin.

Sırasıyla “ Files ”, “ Mods ” klasörlerine girin.

”, “ ” klasörlerine girin. “ Mod_Lang_TR ” isimli klasörü buraya kopyalayın.

” isimli klasörü buraya kopyalayın. Bu işlemin ardından oyuna girin.

Content Manager > Mods kısmına girin.

> kısmına girin. Turkish localization Mod isimli eklentiyi aktif hale getirin.

isimli eklentiyi aktif hale getirin. İşlem tamam. Cities Skylines’ı Türkçe oynayabilirsiniz.

Cities Skylines Türkçe DLC’ler

Cities Skylines Türkçe yaması aşağıdaki DLC’leri de Türkçe yapar.

After Dark

Snowfall

Natural Disasters

Mass Transit

Green Cities

Parklife

Industries

Match Day

Concerts

Cities Skylines Hakkında

Cities Skylines, oldukça kompleks bir şehir kurma simülasyonudur. Colossal Order Ltd. tarafından geliştirilmiş ve Paradox Interactive tarafından yayınlanmıştır. 2015 yılında çıkan Cities Skylines günümüzde bile hala güncelliğini koruyan bir oyundur. Yeni DLC’ler ile birlikte sürekli genişleyen ve gelişen bir oyundur. Hal böyle olduğundan Cities Skylines’ı yüzlerce saat oynayabilirsiniz. Oyundaki içerikler her geçen gün artmakta. Hayalinizdeki modern şehri Cities Skylines’da inşa etmeniz mümkün.

Paradox Interactive tarafından yayınlanan pek çok oyunda olduğu gibi bu oyunda da oldukça derin mekanikler ve detaylar mevcuttur. Şehrinizi yaratırken oldukça dikkatli olmalısınız. Örneğin şehrinizdeki vergileri yükselttiğiniz zaman insanlar sinirlenebilir ve şehrinizi terk edebilir. Bunun gibi yüzlerce detayı barındıran bu oyunda her şey sizin elinizde.

Cities Skylines Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Cities Skylines oynuyor musunuz? Cities Skylines’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.