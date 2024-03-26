Frostpunk 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Frostpunk 2 sistem gereksinimleri, bilgisayarda sorunsuz oyun deneyimi açısından büyük bir öneme sahiptir çünkü donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılamazsa kasma ve donma sorunları meydana gelir. Bu da oyun keyfini doğrudan olumsuz yönde etkiler.

Frostpunk 2'yi PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi şehir kurma oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapıma dair merak edilen bazı soruları da yanıtladık.

Frostpunk 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64-bit)

: Windows 10/11 (64-bit) İşlemci : AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2.5 GHz

: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2.5 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : AMD RX 550 4 GB VRAM / NVIDIA GTX 1050Ti 4 GB VRAM / INTEL ARC A310 4GB VRAM

: AMD RX 550 4 GB VRAM / NVIDIA GTX 1050Ti 4 GB VRAM / INTEL ARC A310 4GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 2.5 GHz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD RX 550, NVIDIA GTX 1050Ti ya da INTEL ARC A310'a ihtiyaç duyuluyor.

Frostpunk 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64-bit)

: Windows 10/11 (64-bit) İşlemci : AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2.8 GHz

: AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2.8 GHz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD RX 5700 8 GB VRAM / NVIDIA 2060 RTX 8 GB VRAM / INTEL ARC A770 8GB VRAM

: AMD RX 5700 8 GB VRAM / NVIDIA 2060 RTX 8 GB VRAM / INTEL ARC A770 8GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Frostpunk 2 Kaç GB?

11 Bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk 2'nin yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Eğer bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.

Kapsamlı temizlik yapan bu araçlar ile artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları kolayca silebilirsiniz. Böylece zahmetsiz şekilde kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Frostpunk 2 Fiyatı Ne Kadar?

PC (Steam) fiyatı : 20,99 dolar

: 20,99 dolar Xbox fiyatı : 625 TL

: 625 TL PlayStation fiyatı henüz belli değil.

Frostpunk 2 Çıkış Tarihi

Merakla beklenen Frostpunk 2 oyunu 25 Temmuz 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Frostpunk 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.