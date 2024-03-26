Frostpunk 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Frostpunk 2 sistem gereksinimleri neler? 11 Bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk 2 kaç GB? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.
Frostpunk 2 sistem gereksinimleri, bilgisayarda sorunsuz oyun deneyimi açısından büyük bir öneme sahiptir çünkü donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılamazsa kasma ve donma sorunları meydana gelir. Bu da oyun keyfini doğrudan olumsuz yönde etkiler.
Frostpunk 2'yi PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi şehir kurma oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapıma dair merak edilen bazı soruları da yanıtladık.
Frostpunk 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2.5 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 550 4 GB VRAM / NVIDIA GTX 1050Ti 4 GB VRAM / INTEL ARC A310 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 2.5 GHz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD RX 550, NVIDIA GTX 1050Ti ya da INTEL ARC A310'a ihtiyaç duyuluyor.
Frostpunk 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2.8 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5700 8 GB VRAM / NVIDIA 2060 RTX 8 GB VRAM / INTEL ARC A770 8GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
Frostpunk 2 Oyunu Konusu ve Çıkış Tarihi
11 Bit Studios 2018 yılında oyun severlere yeni bir hayatta kalma oyunu sunmuştu. Frostpunk adlı bu macera oyunun ikincisi için ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Frostpunk 2 Kaç GB?
11 Bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk 2'nin yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Eğer bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.
Kapsamlı temizlik yapan bu araçlar ile artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları kolayca silebilirsiniz. Böylece zahmetsiz şekilde kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.
Frostpunk 2 Fiyatı Ne Kadar?
- PC (Steam) fiyatı: 20,99 dolar
- Xbox fiyatı: 625 TL
- PlayStation fiyatı henüz belli değil.
Frostpunk 2 Çıkış Tarihi
Merakla beklenen Frostpunk 2 oyunu 25 Temmuz 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Bu rehberde Frostpunk 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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