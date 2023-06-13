Cities: Skylines 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Cities: Skylines 2 sistem gereksinimleri, yakında piyasaya sürülecek şehir kurma oyununu oynamak isteyen oyuncular için büyük öneme sahiptir çünkü bilgisayarın, bazı gereksinimleri karşılaması gerekir. Gereksinimler karşılanamadığı takdirde oyun içerisinde kasma ve donma gibi problemler yaşanır.

Colossal Order tarafından geliştirilen Cities: Skylines 2, en iyi şehir kurma oyunları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Eğer oyunu ön sipariş vermek istiyorsanız minimum ve önerilen gereksinimlerini incelemeniz gerekiyor. Bu sayede Cities: Skylines 2'yi PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Cities: Skylines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit

İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon RX 470 (4 GB)

Cities: Skylines II oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1600X işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon RX 470'e (4 GB) ihtiyaç duyuluyor.

Cities: Skylines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit / Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Şehir kurma oyununu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600X gerekiyor.

Cities: Skylines 2 Kaç GB Yer Kaplayacak?

Cities: Skylines 2 oyununun 50 GB civarında kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Bilgisayarınızda yeterli boş alan yoksa yükleme işlemi başarısızlıkla sonuçlanır. Program kaldırma araçları sayesinde kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Bu, bilgisayarda kolayca boş yer açılmasına imkân tanır.

Cities: Skylines 2 Kaç GB RAM İstiyor?

Yayıncılığını Paradox Interactive şirketinin üstlendiği Cities: Skylines 2, minimum ayarlarda en az 8 GB, yüksek ayarlarda ise en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

Cities: Skylines 2 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon türündeki Cities: Skylines 2'de oyuncular hayallerindeki şehri oluşturmaya çalışacak. Şehir inşa ederken altyapıya da dikkat edilmesi gerekecek. Yaratıcılığın ve sorun çözme becerilerinin sınırlarının zorlanmasına imkân tanıyacak oyunda verilen her karar şehri etkileyecek.

Cities: Skylines 2 Fiyatı Ne Kadar?

Cities: Skylines 2 PC Fiyatı: 425 TL

Cities: Skylines 2 PlayStation Fiyatı: 499 TL

Cities: Skylines 2 Xbox Fiyatı: 500 TL

Cities: Skylines 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Çoğu oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Cities: Skylines 2, 24 Ekim 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.