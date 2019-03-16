Microsoft Power BI uygulaması ile iOS cihazlarınızda oldukça kapsamlı bir iş zekası aracı na sahip olabilirsiniz.

Microsoft tarafından geliştirilen ve daha çok kurum kullanıcılarını hedefleyen Microsoft Power BI uygulamasında, elektronik tablolardan yerel veritabanlarına kadar birçok koleksiyon oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceğiniz ve her kullanıcıya farklı roller verebileceğiniz Microsoft Power BI uygulamasında, iş raporlarını kolayca oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Şirket içindeki analizler ve raporları kolay bir şekilde yönetme ve organize etme imkanı sunan Microsoft Power BI, hem masaüstünde hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Bulut tabanlı olarak çalışan ve veri kaynaklarınızı görsel olarak etkileşimli hale getirebileceğiniz, veri kaynaklarınıza dilediğiniz her yerden ulaşabileceğiniz Microsoft Power BI uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.