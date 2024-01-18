Excel'de Tablo Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

Excel'de oluşturduğunuz tabloları, tablo biçimlendirme özelliği ile daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Bu biçimlendirme özelliği sayesinde tablonuzdaki formülleri aşağıya doğru kopyalamak mümkün hale geliyor.

Ayrıca oluşturduğunuz biçimlendirmeyi yeni satır ve sütunlara uygulamak zorunda kalmayacaksınız. Tablo başlığınız hangi satırda olursa olsun gözüküyor olacak.

Ek olarak filtreleme esnasında toplam alanınız filtrelenmiş alana göre hesaplama yapacak ve oluşturduğunuz grafik tabloya yeni veriler girdikçe otomatik olarak güncelleyecek.

Excel’de Tablo Biçimlendirme Özelliği

Bir veri aralığını tabloya dönüştürmeden önce boş satırları ve sütunları kaldırın.

Tek bir sütunun içinde farklı türde veriler olmadığından emin olun.

Tabloya dönüştürmek istediğiniz aralıktaki bir hücreyi tıklayın.

Giriş sekmesindeki Tablo Olarak Biçimlendir düğmesini tıklayın.

Kullanmak istediğiniz tablo stilini seçin.

Ayrıca Şerit üzerindeki Ekle sekmesine ve Tablolar grubundaki Tablo düğmesine tıklayabilirsiniz.

Veri aralığının tabloya eklemek istediğiniz tüm hücreleri içerdiğini doğrulayın.

Tablonun bir başlık satırı olup olmadığını belirtmeye dikkat edin. Eğer değilse, Excel tablo verilerinin üzerine bir başlık satırı ekler.

Tamam’ı tıklayın.

Bu adımlarla Excel'de tablo biçimlendiriliyor. Filtreler her sütuna eklenip, tablonun otomatik olarak biçimlenmesini sağlıyor.

Excel, veri aralığınızı veya tabloyu seçtiğiniz stilin için ön izlemesiyle otomatik olarak biçimlendiriyor. Ancak bu stili yalnızca onayladığınızda uyguluyor. Fare veya klavyenizin yön tuşları ile tablo formatları arasında geçiş yapabilme imkanınız da bulunuyor.

Bu yazıda dünyada en çok tercih Excel'de tablo biçimlendirme adımlarını içeren bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda bulunan adımları uygulayarak tablo biçimlendirme işlemini kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz.