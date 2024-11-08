Hayatınızı Kolaylaştıracak Microsoft Excel Kısayolları!

Microsoft Excel kısayolları, işlerin daha etkili ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayan yöntemler arasında yer alıyor. Microsoft Excel kısayolları sayesinde iş süreçleri hızlanırken hata yapma riski de minimuma iner. Microsoft Excel’in her yeni sürümünden sonra Excel kısayollarını keşfederek profesyonel işlere imza atın.

Microsoft Excel Kısayolları (Windows)

Windows bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi Microsoft Excel kısayolları şunlardır:

Genel Kullanım Kısayolları

Ctrl+N: Yeni bir çalışma kitabı oluşturur.

Ctrl+O: Mevcut çalışma kitabı açılır.

Ctrl+S: Çalışma kitabı kaydedilir.

Ctrl+W: Çalışma kitabı kapatılır.

Ctrl+P: Çalışma kitabı yazdırılır.

Ctrl+F: “Bul” iletişim kutusunu açar.

Alt+Shift+F1: Yeni bir çalışma sayfası ekler.

Ctrl+Z: Son işlemi geri alır.

Ctrl+Y: Son eylemi tekrarlar.

F5: “Excel Git” iletişim kutusu açılır.

F7: Etkin çalışma sayfasının ya da seçili aralığın yazım denetimini yapar.

Shift+F2: Bir hücre yorumu eklenir ya da düzenlenir.

Ctrl+Shift+O: Tabloda açıklama içeren tüm hücreleri seçer.

Ctrl+F2: Baskı önizlemesi açılır.

F1: Genel yardım açılır.

Ctrl+C: Seçili hücreleri kopyalar.

Ctrl+X: Bir hücrenin, seçili hücre ya da seçili veri aralığının içeriği kesilir.

Ctrl+H: “Bul ve Değiştir” kutusu görüntülenir.

Ctrl+Shift+F4: Önceki hücreyi bulur.

Shift+F4: Sonraki hücreyi bulur.

Ctrl+T: Tablo Ekle

Shift+Space: Çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.

Ctrl+Space: Çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.

Ctrl+A: Tablo Seçilir.

Ctrl+Shift+L: Otomatik filtre açılır/kapanır.

Ctrl+F4: Excel kapatılır.

Çalışma Sayfaları ve Çalışma Kitapları

Shift+F11: Yeni çalışma sayfası eklenir.

F6: Bölünmüş bir çalışma sayfasının her iki tarafı arasında geçiş yapar.

Ctrl+Pg Dn: Sonraki çalışma sayfasına gider.

Ctrl+Pg Up: Önceki çalışma sayfasına gider.

Ctrl+F9: Geçerli Microsoft Excel penceresi simge durumuna küçültülür.

Ctrl+Tab: İki veya daha çok açık Excel dosyası arasında geçiş yapılır.

Ctrl+F10: Küçültülmüş ve büyültülmüş pencereler arasında geçiş yapar.

Ctrl+Shift+Tab: Aynı anda birden çok açık çalışma kitapları arasında sağdan sola geçiş yapmayı sağlar.

Elektronik Tabloları Görüntüleme Kısayolları

Ctrl+8: Anahat sembollerini değiştirir.

Ctrl+9: Seçili satırları gizler.

Ctrl+0: Seçili sütunları gizler.

Delete: Hücre içeriğini siler.

Ctrl+-: Hücreleri siler.

Ctrl+Shift+t: Satır ekler.

Ctrl+-: Sütun ekler.

Satır ve Sütun Çalışma Kısayolları

Shift+Space: Tüm satır seçilir.

Ctrl+A: Çalışma sayfasının tamamını seçer.

Ctrl+Space: Tüm sütunu seçer.

ESC: Seçileni İptal eder.

Yardım ve Menü Kısayolları

F7: Yazım denetimi açılır.

Shift+F10: Kısayol menüsü açılır.

Shift+F7: Eş Anlamlılar Sözlüğü açılır.

Alt+Space: Kontrol menüsü açılır.

Formül ve Fonksiyonlar Kısayolları

Tab: İlgili hücredeki işlemleri onaylar.

F3: Tanımlanmış alanları yapıştırır.

Ctrl+Shift+U: Formül çubuğunu gizler ya da gösterir.

F9: Bir formül içerisindeki ifadeleri hesaplar.

Shift+F9: Sadece etkin çalışma sayfasını hesaplar.

Ctrl+Shift+Enter: Bir dizi formülün girilmesini sağlar.

Ctrl+’: Hücre formüllerini değiştirir.

Shift+F3: Bir işlev eklenir.

Alt+=: Seçili hücrelerde toplamı otomatik hesaplar.

Metin ve Sayıları Biçimlendirme Kısayolları

Ctrl+Shift+%: Yüzde biçimini uygular.

Ctrl+Shift+$: Para birimi biçimini uygular.

Ctrl+1: Hücreleri biçimlendir iletişim kutusu açılır.

Ctrl+B: Hücreyi kalınlaştırır ya da kalınlaştırmaz.

Ctrl+I: Bir hücre, seçili veri ya da seçili hücre aralığının içeriğine italik eklenir/kaldırılır.

Ctrl+U: Bir hücre, seçili hücre ya da seçili veri aralığı içeriğine alt çizgi eklenir/kaldırılır.

Ctrl+5: Bir hücrede üstü çizili metin özelliği açılır ya da kapatılır.

Ctrl+Shift+~: Genel biçimlendirme uygulanır.

Ctrl+Shift+!: Sayı biçimi uygulanır.

Ctrl+Shift+@: Saat biçimi uygulanır.

Ctrl+Shift+#: Tarih biçimi uygulanır.

Alt+H+F+K: Yazı tipini bir adım küçültür.

Alt+H+F+G: Yazı tipi boyutunu bir adım büyütür.

Alt+H+6: Hücre içerisindeki girinti boyutunu artırır.

Alt+H+5: Hücre içerisindeki girintinin boyutunu azaltır.

Alt+H+A+L: Seçili hücredeki tüm verileri ya da metni sola kaydırır.

Alt+H+A+R: Seçili hücredeki tüm verileri ya da metinleri sağa konumlandırır.

Alt+H+A+C: Seçili hücredeki tüm veri ve metni ortaya hizalar.

Microsoft Excel Kısayolları (macOS)

macOS işletim sistemli bilgisayarlarda en kullanışlı Microsoft Excel kısayolları ise aşağıdaki gibidir:

Genel Kullanım Kısayolları

Command+N: Yeni bir çalışma kitabı oluşturur.

Command+O: Mevcut çalışma kitabı açılır.

Command+S: Çalışma kitabı kaydedilir.

Command+W: Çalışma kitabı kapatılır.

Command+P: Çalışma kitabı yazdırılır.

Command+F: “Bul” iletişim kutusunu açar.

Shift+FN+F11: Yeni bir çalışma sayfası ekler.

Command+Z: Son işlemi geri alır.

Command+Y: Son eylemi tekrarlar.

FN+F5: “Excel Git” iletişim kutusu açılır.

FN+F7: Etkin çalışma sayfasının ya da seçili aralığın yazım denetimini yapar.

Command+Shift+Fn+F2: Bir hücre yorumu eklenir ya da düzenlenir.

Command+F2: Baskı önizlemesi açılır.

Command+/: Genel yardım açılır.

Command+C: Seçili hücreleri kopyalar.

Command+X: Bir hücrenin, seçili hücre ya da seçili veri aralığının içeriği kesilir.

Ctrl+H: “Bul ve Değiştir” kutusu görüntülenir.

Command+Shift+G: Önceki hücreyi bulur.

Command+G: Sonraki hücreyi bulur.

Ctrl+T: Tablo Ekle

Shift+Space: Çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.

Ctrl+Space: Çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.

Command+A: Tablo Seçilir.

Command+Shift+F: Otomatik filtre açılır/kapanır.

Command+F4: Excel kapatılır.

Çalışma Sayfaları ve Çalışma Kitapları

FN+Ctrl+F11: Yeni çalışma sayfası eklenir.

FN+F6: Bölünmüş bir çalışma sayfasının her iki tarafı arasında geçiş yapar.

FN+Ctrl+▼: Sonraki çalışma sayfasına gider.

FN+Ctrl+ ▲: Önceki çalışma sayfasına gider.

Command+M: Geçerli Microsoft Excel penceresi simge durumuna küçültülür.

Ctrl+Tab: İki veya daha çok açık Excel dosyası arasında geçiş yapılır.

Fn+Ctrl+F10: Küçültülmüş ve büyültülmüş pencereler arasında geçiş yapar.

Ctrl+Shift+Tab: Aynı anda birden çok açık çalışma kitapları arasında sağdan sola geçiş yapmayı sağlar.

Elektronik Tabloları Görüntüleme Kısayolları

Ctrl+8: Anahat sembollerini değiştirir.

Ctrl+9: Seçili satırları gizler.

Ctrl+0: Seçili sütunları gizler.

FN+Delete: Hücre içeriğini siler.

Ctrl+-: Hücreleri siler.

Ctrl+Shift+I: Satır ekler.

Ctrl+Shift+-: Sütun ekler.

Satır ve Sütun Çalışma Kısayolları

Shift+Space: Tüm satır seçilir.

Command+A: Çalışma sayfasının tamamını seçer.

Ctrl+Space: Tüm sütunu seçer.

ESC: Seçileni İptal eder.

Yardım ve Menü Kısayolları

FN+F7: Yazım denetimi açılır.

FN+Shift+F10: Kısayol menüsü açılır.

FN+Shift+F7: Eş Anlamlılar Sözlüğü açılır.

N/A: Kontrol menüsü açılır.

Formül ve Fonksiyonlar Kısayolları

Shift+Tab: İlgili hücredeki işlemleri onaylar.

N/A: Tanımlanmış alanları yapıştırır.

Ctrl+Shift+U: Formül çubuğunu gizler ya da gösterir.

FN+F9: Bir formül içerisindeki ifadeleri hesaplar.

FN+Shift+F9: Sadece etkin çalışma sayfasını hesaplar.

Ctrl+Shift+Enter: Bir dizi formülün girilmesini sağlar.

Ctrl+’: Hücre formüllerini değiştirir.

FN+Shift+F3: Bir işlev eklenir.

Command+Shift+T: Seçili hücrelerde toplamı otomatik hesaplar.

Metin ve Sayıları Biçimlendirme Kısayolları

Ctrl+Shift+%: Yüzde biçimini uygular.

Ctrl+Shift+$: Para birimi biçimini uygular.

Command+1: Hücreleri biçimlendir iletişim kutusu açılır.

Command+B: Hücreyi kalınlaştırır ya da kalınlaştırmaz.

Command+I: Bir hücre, seçili veri ya da seçili hücre aralığının içeriğine italik eklenir/kaldırılır.

Command+U: Bir hücre, seçili hücre ya da seçili veri aralığı içeriğine alt çizgi eklenir/kaldırılır.

Command+Shift+X: Bir hücrede üstü çizili metin özelliği açılır ya da kapatılır.

Ctrl+Shift+~: Genel biçimlendirme uygulanır.

Ctrl+Shift+!: Sayı biçimi uygulanır.

Ctrl+Shift+@: Saat biçimi uygulanır.

Ctrl+Shift+#: Tarih biçimi uygulanır.

Command+Shift+<: Yazı tipini bir adım küçültür.

Command+Shift+>: Yazı tipi boyutunu bir adım büyütür.

Ctrl+Option+Tab: Hücre içerisindeki girinti boyutunu artırır.

Ctrl+Option+Shift+Tab: Hücre içerisindeki girintinin boyutunu azaltır.

Command+L: Seçili hücredeki tüm verileri ya da metni sola kaydırır.

Command+R: Seçili hücredeki tüm verileri ya da metinleri sağa konumlandırır.

Command+E: Seçili hücredeki tüm veri ve metni ortaya hizalar.

Bu içerikte iş verimliliğinizi artıracak Windows Excel kısayollarından bahsettik. Peki, sizin bildiğiniz Windows Excel kısayolları neler? Yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.