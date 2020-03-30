Şirket İçi Mesajlaşmalar için Hangi Uygulamayı Tercih Etmelisiniz?

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu sebepten dolayı kalabalık ortamlarda bulunmamak ve elleri sık sık sabun ile yıkamak gerekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle çoğu şirket evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışmaya uygun pozisyonlarda yer alan çalışanların, ekip arkadaşları ile iletişim kurabilmesini sağlayan çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamaların arasında Microsoft Teams, Slack, Hangouts ve Skype yer alıyor. Peki, şirket içi mesajlaşmalar için hangi uygulamayı tercih etmek gerekiyor? Bu yazıda, Microsoft Teams, Slack, Hangouts ve Skype uygulamalarını karşılaştırdık.

Microsoft Teams

Microsoft Teams, kurumsal şirketler için tasarlanmıştır ve kullanımı diğer uygulamalara göre biraz karışıktır. Ücretsiz olarak sohbet ve arama gerçekleştirerek ekibiniz ile sürekli iletişim halinde olabilirsiniz. Görüntülü arama desteğine sahip olan Microsoft Teams, ekibiniz ile birlikte görüntülü olarak toplantı yapabilmenizi sağlar.

Microsoft Teams, her ekip üyesine 2 GB dosya depolama imkânı sunuyor. Kayıt olma zorunluluğu bulunan Microsoft Teams’in belki de en büyük artısı, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote dahil olmak üzere Office uygulamaları ile entegrasyon desteğine sahip olmasıdır.

Platform desteği: Windows, Mac, Android ve iOS

Slack

Ekip üyeleri ile birlikte sohbet edebilme, video veya resim gönderebilme ve dosya gönderme gibi işlemleri yapabilmenize olanak sağlar. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Slack’te hızlı bir şekilde açtığınız mesajlaşma kanalına ekip üyelerini hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Her proje için farklı bir mesajlaşma kanalı açabilir ve böylece projelerin karışmasını önleyebilirsiniz.

Slack üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde ekibiniz ile her daim iletişim halinde olabilir ve projeniz üzerinde rahat ve düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Slack’i kullanmaya başlamadan önce ilk olarak kayıt işlemini gerçekleştirmeniz ve hemen ardından ekip üyelerinizi mesajlaşma kanalınıza davet etmeniz gerekiyor.

Platform desteği: Windows, Mac, Android, Linux ve iOS

Hangouts

Hangouts, Google Talk uygulamasının gelişmiş ve yeniden isimlendirilmiş sürümüdür. Hangouts’a Google hesabınız ile giriş yaparak ekip üyeleriniz ile daima iletişim halinde olabilirsiniz Sadece Google hesabınız ile uygulamayı kullanabilmeniz büyük bir rahatlık sağlıyor. Zira Hangouts, kayıt olmak için ek bir uğraş gerektirmiyor. Google hesabınız ile pratik bir şekilde giriş yaptıktan sonra grup oluşturabilir ve ardından ekip üyelerinizi davet edebilirsiniz. 10 kişiye kadar görüntülü sohbet desteğine sahip olan Google Hangouts üzerinden ekip üyeleriniz ile görüntülü olarak toplantı gerçekleştirebilirsiniz.

Platform desteği: Windows, Android ve iOS

Skype

Kullanımı oldukça kolay olan Skype, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Kayıt olma zorunluluğu bulunan Skype, ekip üyelerinin istediği zaman istediği yerden iletişim kurabilmesini mümkün hale getiriyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Skype’ta sesli ve HD çözünürlüğünde görüntülü arama desteği bulunuyor.

Skype üzerinden 50 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Skype, ekip çalışmaları için biçilmiş bir kaftan olan ekran paylaşımı özelliğine sahiptir. Skype, ekran paylaşımı özelliği sayesinde ekip üyeleriniz ile cihazınızın ekranını paylaşabilirsiniz. Bu özellik, bir proje üzerinde çalışırken oldukça kullanışlıdır. Uçtan uca şifreme desteğine sahip olan Skype, çağrı kaydı ve alt yazı desteğine sahip.

Platform desteği: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Xbox ve Amazon Echo

Microsoft Teams vs. Slack vs. Hangouts vs. Skype: Hangisi Tercih Edilmeli?

Microsoft Teams, Slack, Hangouts ve Skype arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Bu durumda, hangi uygulamanın gereksinimlerinize uygun olup olmadığınıza karar vermelisiniz.

Microsoft Teams’in yerleşik uygulama entegrasyonu, ekip çalışmasını kolaylaştırıyor. Örneğin, Planner aracı sayesinde ekip üyelerine görev atayabilir ve projelerinizi düzenleyebilirsiniz. Kurumsal açıdan çok fonksiyonel bir hizmet olan Microsoft Teams, evden çalışan insanların ekip üyeleri ile birlikte çalışabilmesini ve iletişim kurabilmesini oldukça kolay hale getiriyor.

Microsoft Teams’in belki de en büyük rakibi Slack’tir. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip olan Slack’i hem kullanım kolaylığı hem de uygulama entegrasyonundan dolayı tercih edebilirsiniz. Slack’te “App Directory” isimli bir uygulama mağazası bulunuyor. App Directory’de Google Drive, Trello, OneDrive, Gmail gibi pek çok uygulama bulunuyor. App Directory’de yer alan Trello ve Google Drive gibi uygulamalar sayesinde ekibiniz ile birlikte daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Ek olarak, Slack’te mesajlaşma kanalı oluşturma desteği de bulunuyor.

Ekibinizde çok fazla sayıda kişi varsa Skype’ı tercih edebilirsiniz. Skype, 50 kişiye kadar HD çözünürlüğünde görüntülü konuşma desteğine ve ekran paylaşımı özelliğine sahiptir. Ekip üyeleriniz ile cihazınızın ekranını paylaşabilirsiniz.

Hangouts, listedeki diğer uygulamalara nazaran daha az özelliğe sahip olsa da kullanım kolaylığı isteyen kullanıcılar için oldukça iyi bir seçimdir. Zira Hangouts’u doğrudan Google hesabınız ile kullanabilirsiniz. Diğer uygulamalarda yer alan işlevler sizin için önemsizse Hangouts’u tercih edebilirsiniz. 10 kişiye kadar görüntülü konuşma desteğine sahip olan Hangouts’ta ekran paylaşım özelliği de bulunuyor.