Gündemden uzak kalmak istemiyorsanız Milli Gazete uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

40 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Milli Gazete, akıllı telefon ve tabletlerde de haber okumak isteyenler için mobil uygulamasını sizlere sunuyor. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, kültür-sanat, bilim, sağlık ve eğitim gibi kategorilerde sunulan haberleri inceleyebileceğiniz Milli Gazete uygulamasında takip ettiğiniz köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabilirsiniz.

Oldukça sade bir tasarım sunan Milli Gazete uygulamasında, haber arama özelliğinden faydalanabilir, haberlere yorum yapabilir ve yorumları okuyabilir, okuduğunuz haberleri başkalarıyla kolayca paylaşabilirsiniz. Eğer siz de gündemden uzak kalmak istemiyorsanız, Milli Gazete uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.