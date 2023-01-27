Geçmişten Günümüze İletişim Araçları

İletişim araçlarının evrimi insanlık için büyük bir rol taşıyor. Öyle ki insanlık için vazgeçilmez araçlardan biri de iletişim araçları. İnsanoğlunun en önemli ihtiyaçları olarak görülen iletişim, sadece insanları kapsamıyor. Aslında hayvanları hatta bitkileri de bu listeye katmak lazım. Çünkü canlılar birbirleriyle iletişim halinde. Peki, kısa bir bilginin ardından geçmişten günümüze iletişim araçları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Dünden Bugüne İletişim Araçları

Mağara resimleri

Duman

Güvercin

Ulak

Mektup

Gazete

Dergi

Telgraf

Daktilo

Faks

Telefon

Gramofon

Radyo

Televizyon

Bilgisayar

Cep telefonu

Akıllı telefon

İnternet

Sosyal medya

Mağara Resimleri

Günümüzde nimet niteliğinde olan ve bilgi açısında çok önemli olan mağara resimleri bir zamanlar iletişim araçları arasında yer alıyordu. Duvarlara çizilen birkaç basit resim ile toplumları nasıl yaşadığını şu an anlayabiliyoruz.

Duman

Duman ile haberleşme çizgi filmlerde oldukça popüler olmuş olsa da bir zamanlar gerçekten hayat kurtaracak düzeydeydi.

Güvercin

Posta güvercilenleri en iyi haberleşme araçlarından biridir. Öyle ki eğitilen kuşlar haber ulaştırmada büyük rol oynuyordu.

Ulak

Bir kişinin görevli olarak haber göndermesini denilmekteydi. Devletler sıklıkla kullanıyordu. Bu sayede haberler hızlı bir şekilde istenilen kişiye ulaşıyordu.

Mektup

Geçmişten günümüze iletişim araçlarından en bilindikleri arasında yer alanlardan biri de mektuplardı. Geçmişte sıklıkla kullanılmasına rağmen şu an için halen nostalji olarak kullanılmakta.

Gazete

Gerek savaşlardan gerek ise gündelik hayattan bahseten halen kullanılan iletişim araçlarından biri olan gazete, günümüzde halen sık kullanılan iletişim araçları arasında yer almaktadır.

Dergi

Dergiler daha çok belirli bir konu üzerine iletişim yapan araçlar arasında yer alır. Ancak halen kullanılır ve birçok kişi tarafından sevilmektedir.

Telgraf

Mors alfabesi ile karşımıza gelen telgraf büyük bir iletişim aracı olarak görülmekteydi. Telefonun atası olarak da söylenebilir.

Daktilo

Daha çok mektup, dilekçe yazarken kullanılan daktilo bir zamanlar efsaneydi.

Faks Makinesi

Günümüzdeki e-postanın atası olarak da nitelendirilen faks her geçen gün kullanımı azalsa da halen kullanılmakta ve alternatif iletişim araçları arasında yerini almaktadır.

Telefon

Ve geldik günümüzün telefonlarının atası çevirmeli telefonlara Graham Bell tarafından icat edildiği bilinir. Fakat ondan önce icat eden bir kişinin olduğu da rivayet edilmektedir.

Gramofon

Müzik için bir vazgeçilmez olan gramafon bir iletişim aracı arasında yer alıyor. Belki kafanızı karıştıran bir nokta olarak gramafon nasıl bir iletim aracı diye sorabilirsiniz. Fakat tek taraflı olarak iletişim yaptığı için bir iletişim aracı olarak görülmektedir.

Radyo

Anlık olarak her şeyin takip edildiği ve severek kullanılan radyo şu an için pek tercih edilmese de arabalarda görebileceğiniz bir araçtır.

Televizyon

Radyo’nun resimlisi olarak da esprisi yapılan televizyon 80’ler ve 2000’li yılların bir vazgeçilmeziydi. Taaki akıllı telefonlar hayatımıza girene kadar.

Bilgisayar

Geçmişten günümüze iletişim araçları arasında yer alan bilgisayar uzun bir geçmişe sahipve kuşaklara bölünmüştür.

Cep Telefonu

Telefonlar artık küçülmeye başlamış ve cebimize kadar girmişti. Fakat kısa bir süre sonra büyümeye başlayacaklardı.

Akıllı Telefon

Çok büyük ihtimal şu an bu yazıyı akıllı telefon üzerinden okuyorsunuz. İşte günümüzün en popüler araçlarından biri akıllı telefonlar iletişim araçlarının liderleri arasında.

İnternet

1969 yılında hayatımıza giren internet bir o kadar veriyi bir arada toplamış ve karşımıza büyük bir kapı açmıştır. İletişimin birinci sırada olanı şu an için internettir.

Sosyal Medya

Sosyal medya hiç şüphesiz milyarların kullandığı bir iletişim aracı ama şuan liderler arasında olması onun yok olmayacağı anlamına gelmiyor…

Bu içerikte geçmişten günümüze iletişim araçlarını sizler için derledik. Peki, sizlerin en sevdiği iletişim aracı hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.