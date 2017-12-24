Mission Fraisp, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda beğenerek oynayabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda zamana karşı yarışarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Benzersiz bir maceraya atılabileceğiniz oyunda altınları toplayarak ilerliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda en fazla puana ulaşmanız gerekiyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz oyunda bazı görevleri de tamamlamalısınız. Renkli ve kaliteli görselleriyle dikkat çeken Mission Fraisp, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Altınları toplayarak en fazla puana ulaşmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Liderlik tablosunda üst sıralara çıkarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabilirsiniz. Sürükleyiciliğiyle de dikkat çeken Mission Fraisp oyununu sakın kaçırmayın.

Mission Fraisp oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.