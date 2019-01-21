Mobile Royale, kahramanların yanı sıra elfler, cüceler, canavarlar, ejderhalara hükmedildiğiniz fantastik mobil strateji oyunu. 5 ırk, 10 klan, karmakarışık bir dünya, dramatik bir hikaye üzerinden yürüyen oynanış… Kararların kaderi, dost ve düşmanı belirlediği harika bir mobil strateji oyunu.

IGG tarafından ücretsiz olarak indirilmeye açılan online strateji savaş oyunu Mobile Royale, ejderha, yaratık, insan, cüce, farklı ırkları bir araya toplayan bir yapım. Şehrinizi geliştiriyor, ordunuzu kuruyor, dünyanın dört bir yanından klanlarla ticaret yapıyor, loncalar katılıp ittifaklar kurup heyecan verici savaşlara katılıyorsunuz. Kendi geçmişleri, hikayeleri olan 5 ırk, emrinizde. Ayrıca hem savaş alanında düşmanları öldürmenizde yardımcı olan hem de şehrinizi geliştirmenize katkıda bulunan size bağlı bir muhafız ejdere sahipsiniz. Bu arada tüm dünya tek bir sunucuda… Oyuna girdiğinizde direkt savaşın ortasında buluyorsunuz kendinizi. Gerçek zamanlı çevirilerle başka ülkelerdeki oyuncularla kolayca savaşabiliyorsunuz.

Üç boyutlu detayların göze çarptığı grafikler, devasa savaş alanları, fantastik bir dünya… Ejderhanızla toprakları ele geçirdiğiniz sürükleyici yapıda bir online savaş oyunu Mobile Royale. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve Türkçe!