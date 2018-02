Moto Rider GO: Highway Traffic, Traffic Racer vb. yarış oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilir ve ücretsiz.

Chopper, cross motor, superbike motosikletlerinden favorinizi seçerek trafiğe açık alanda yarışlara katılıyorsunuz. Banliyöler, çöller, karlı alanlar, şehirler sizin! Adrenalin yüklü yarışlara hazırlanın!

Sonsuz motosiklet yarışı oyunu Moto Rider GO: Highway Traffic, boyutuna göre oldukça kaliteli görsellere sahip. Oynanış tarafında da kolay kontrolleriyle her yaştan yarış severe hitap ediyor. Gece gündüz, karlı yağışlı, otoban otoyol demeden yarıştığınız oyunda akan trafiği görmezden gelip birbirinden tehlikeli hareketler yaparak puan topluyorsunuz. Araçların yanından ne kadar hızlı ve yakın geçerseniz o kadar iyi ancak her motosikletin yakından geçiş bonusu, yüksek hız bonus, ters yön bonusu ve toplam can hakkı farklı. Bu arada yarış esnasında kazandığınız puanları motosikletinizi geliştirmek, görünümünü değiştirmek, yeni motosikletlerin kilidini açmak için kullanabiliyorsunuz.