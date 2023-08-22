Kawasaki Elektrikli Motosiklet Modelleri ve Fiyatları

Japonya’nın en büyük ağır endüstri şirketlerinden biri olan Kawasaki, dünya çapında yüksek performanslı motosikletleri ile tanınıyor. Markanın geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruya göre şimdilerde Kawasaki yeni elektrikli motosiklet modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Benzinli modelleri ve yarış motosikletleri ile motosiklet piyasasına damgasını vuran Kawasaki’nin yeni elektrikli motosiklet modelleri heyecanla bekleniyor.

İlk olarak 2022 EICMA Milano Motosiklet Fuarı’nda görülen Kawasaki elektrikli motosikletleri markanın geçmiş motosiklet tasarımlarına referans veriyor. En yenilikçi teknolojilerle donatılmış Kawasaki elektrikli motosikletlerle ilgili merak edilen bir diğer konu ise ürünlerin fiyatları.

Bu yazımızda markanın ses getirecek elektrikli motosiklet modellerine ait detayları ele alıyoruz. İşte, Kawasaki elektrikli motosikletler hakkında bilmeniz gerekenler!

Kawasaki Elektrikli Motosiklet Modelleri

Firmanın piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli motosikletlerin iki farklı modelden oluştuğu belirtiliyor. Bu modeller ‘Ninja e-1 ve Z e-1’ olarak isimlendiriliyor.

2022 yılında gerçekleşen tanıtımda Kawasaki elektrikli motosiklet modellerinin 11 kW güce sahip olacağı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan onay belgelerinde bu değer 9 kW olarak belirtiliyor. İlk etapta belirtilen değerde yaşanan bu düşüşe dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Z e-1 modelinin ağırlığı 135 kg, Ninja e-1’in ise 140 kg olarak belirtiliyor.

Yine geçen sene yapılan tanıtımda Kawasaki elektrikli motosiklet modellerinde 12 kg ağırlığında çıkarılabilir 3kWh’lık batarya olacağı söylenmişti. Ancak şu an için yapılan listelemelerde ürünlerde böyle bir özellik gözükmüyor.

Her iki modelin de gövde tasarımında Ninja 400 ve Z400’den ilham alındığı görülüyor.

Tekerlek ve fren gibi detaylar ise Ninja 300 ve Z300 modellerini anımsatıyor.

Kawasaki Elektrikli Motosiklet Fiyatları

Kawasaki elektrikli motosiklet modellerine ilişkin henüz yapılmış net bir fiyat açıklaması bulunmuyor. Markanın piyasaya sürdüğü ilk elektrikli motosiklet modelleri olacağı için Ninja E-1 ve Z E-1 hakkında fiyat tahmini yapmak da pek mümkün değil.

Diğer markaların elektrikli motosiklet fiyatları ise oldukça değişken. Dolayısıyla ürünün özellikleri net bir şekilde açıklanmadan fiyat / performans kıyaslaması da yapılamıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar doğrultusunda Ninja E-1 ve Z E-1’in yurt dışı fiyatlarını ve Türkiye’deki vergi dahil ücretlerini hep birlikte görüyor olacağız.