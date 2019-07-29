Mudo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan giyim alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Modayı yakından takip ediyorsanız ve farklı kombinler oluşturarak kendinize has bir tarz yaratıyorsanız, Mudo uygulaması ile yüzlerce çeşit giyim ürününü inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Tişört, kazak, hırka, bluz, ceket, yelek, mont, kaban, spor giyim, jeans, elbise, etek, pantolon, çanta, ayakkabı ve aksesuar ürünleri gibi birçok farklı kategori sunan Mudo uygulamasında mobilya, mutfak, tekstil ve dekorasyon ürünlerini de inceleyebilirsiniz.

Satın almak istediğiniz ürünleri filtreleme ve sıralama butonlarıyla birlikte listeleyebileceğiniz uygulamada, ürün detaylarını inceleyip fotoğraflara yakından bakarak daha net karar verebilmeniz mümkün. Ürünler için model, renk, numara ve çeşitli özelliklerini seçebilmenize de olanak tanıyan Mudo uygulamasında, ürünleri sepetinize ekleyerek güvenli bir şekilde ödemesini tamamlayabilir ve kargoya verilmesini sağlayabilirsiniz. Siz de trendleri yakından takip etmek ve giyim alışverişlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, Mudo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.