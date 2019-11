My Bobo - Talking Photo iOS (iPhone / iPad) uygulaması, çocuklara kelimeleri eğlenceli yoldan öğretiyor. Sayılar, yiyecekler, hayvanlar, oyuncaklar, giysiler, renkler, temizlik araçları ve çok daha fazlasını görseller üzerinden öğreten My Bobo - Talking Photo iOS uygulaması, tamamıyla ücretsiz! 0-24 ay, 24-36 ay, 4-5 yaş, 5 yaş üzeri, kısaca her yaş grubu için ayrı kategoriler sunan mobil uygulama, ebeveynlere kendi fotoğraflarını ve seslerini ekleme imkanı da veriyor.

Kelimeleri öğrenmek için peşinizden ayrılmayan bir. çocuğunuz/çocuklarınız varsa My Bobo - Talking Photo uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz. Çocuğunuz yeni kelimeleri Bobo adında sevimli bir karakter eşliğinde dinleyerek öğreniyor. Çocuğunuz için bir profil oluşturarak başlıyorsunuz. Çocuğunuzun yaşına göre kategoriler otomatik olarak düzenleniyor. Çocukların büyürken öğrenmek istediği, merak ettiği tüm kelimeler kategorilerde mevcut. Dilerseniz, uygulama üzerinden fotoğraf çekip veya galerinizden fotoğraf alıp kendi görsellerinizi de bu kategoriler arasına ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde çocuğunuz kelimeleri sizin sesinizle öğreniyor. Bobo ile çocuğunuza her şeyi öğretebilirsiniz.

Çocuğunuzun İngilizce kelimeler öğrenmesini de sağlayan My Bobo - Talking Photo, hoş animasyonlar, rengarenk-capcanlı görseller, eğlendiren müzikleri ve basit arayüzüyle çocukların kendilerinin de kullanabileceği bir uygulama.