Hayatınızı dilediğiniz gibi şekillendirerek farklı duygular yaşayacağınız ve istediğiniz yolda ilerleyerek çeşitli ilişkilerde bulunacağınız My Story: Choose Your Own Path, simülasyon oyunları arasında bulunan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Sürükleyici aşk hikayeleri ve etkileyici ilişki sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayatınıza kendi kararlarınız doğrultusunda yön vererek partnerinizle farklı duyguları tadabileceğiniz ilişkiler kurmak ve heyecan dolu hikayelerde rol almaktır.

Romantizm, drama, fantezi ve komedi gibi 4 farklı kategoriden dilediğiniz duyguyu seçerek hayatınızı bu yönde ilerletebilir ve çeşitli ilişkilerde bulunarak macera dolu bir serüvene atılabilirsiniz.

Fantezi ve romantizm duygularını seçerek unutulmaz bir aşk yaşayabilir ve partnerinizle heyecan dolu anlar geçirebilirsiniz. Komedi ve drama konularını seçerek hayatınızı farklı bir yönde sürdürebilir ve duygu patlaması yaşayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan My Story: Choose Your Own Path, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.