Zorlu parkurların ve sporun birleştiği Nano Golf'de haritanın içerisindeki engelleri geçmeyi başarı ve topunuzu delikten içeri sokun. Bu şekilde dünyanın dört bir yanındaki haritalarda kapışın ve onlarca parkurda yeteneğinizi gösterin. Bu macera ve spor dolu oyuna hazırsan, daha fazla bekleme ve hemen indir!

70'den fazla haritanın bulunduğu oyunda golf sporu çok farklı bir şekile giriyor. Parkurla birleşen Nano Golf'de aslında bir nevi harita içerisindeki bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz. 8 bit grafik kalitesiyle maalesef beklentileri karşılayamayan Nano Golf, aynı zamanda parkurlarında pek çok türde tuzak ve ipucu barındırıyor. Yani bol eğlenceli olan bu oyunun oynanması bir hayli basit. Tek elinizle kontrol sağlayabildiğiniz Nano Golf'de topa hız vererek ilerletiyor ve deliğe kadar düşürmeden götürmeye çalışıyorsunuz.

Dünyanın batısından doğusuna güneyinden kuzeyine her tarafta harita barındıran oyundaki parkuların zorlukları da bölümden bölüme değişiyor. Ayrıca parkur tiplerinin farklılaştığını ve her parkurun kendine has oynayış tarzının olduğunu fark edeceksiniz.

Nano Golf Özellikleri