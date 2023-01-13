Nano Influencer Ne Demek?

Son dönemde adını sık sık duyduğumuz nano influencer; sosyal medya platformlarında içerikler üretip paylaşarak tanıtım yapan kişileri ifade ediyor. Nano influencerlar sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanır. Ayrıca influencer çeşitleri arasında daha gerçek kişilikli olanlar olarak da tanımlanabilir.

Nano influencerları diğerlerinden ayıran en önemli özellik influencer olma kaygısı yaşamamalarıdır. Samimi, organik içerikler üretip paylaşmalarıyla bilinirler. Daha çok arkadaş çevrelerine hitap ederler. Diğer bir ifadeyle nano influencerlarda reklam algısı da markalara dair yoktur. Kendilerine göre hedef kitle belirleyip ona göre ilerlemeye çalışırlar.

Nano Influencer Özellikleri Nelerdir?

Takipçi sayıları düşük olmasına rağmen nano influencerlerın etkileşim oranları çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok yeni nesil platformların üzerinden kazanç sağlanır. Oluşturdukları içerikler diğer influencerlardan çok farklıdır. Nano influencerların oluşturdukları içeriklerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Etki gücü çok yüksektir,

Samimiyet barındırır,

Doğallık içerir,

Özgünlerdir.

Nano influencerlar markalara şu avantajları sunuyor;

Kampanyalarda yüksek başarı elde etme,

Çok düşük bütçeler,

Özgün içerikler,

Etkileşim oranlarının çok yüksek olması,

Hedef kitleye yönelik reklamlar.

Nano influencerlar, markalarla düşük fiyatta çalıştıkları halde onların yüksek kazanç elde etmesini sağlayarak diğer influencerlardan ayrılır. Diğer influencerlardan ayıran özelliklerden biri de özgün içerik üretme kabiliyetleridir. Takipçileri için daima orijinal içerikler üreterek onlar için büyük avantaj oluştururlar.

Nasıl Nano Influencer Olunur?

Nano influencer olabilmek için aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz:

1. İçerik Üretimi

Sosyal medya platformlarından kazanç sağlamak isteyenlerin öncelikle düzenli olarak içerik üretmesi gerekiyor. Ürettikleri içerikleri daha sonra hesaplarından paylaşmalılar. Nano influencer olabilmek için profilinizin etkileşimini artıran, takipçilerinizle bağ oluşmasını sağlayan içerikler üretilmelidir. Instagram’da “Reels” videoları oluşturup paylaşmak nano influencer olma yolunda etkili bir adımdır.

2. Instagram Hesabının Minimum 1.000 - 10.000 Takipçiden Oluşması

Takipçi sayısı; 1.000 - 10.000 olan kişiler eğer insanların dikkatini çekecek içerikler üretebiliyorlarsa nano influencer olabilirler.

3. Co-Influencer Ekibinde Yer Alma

Nano influencer olma yolunda son adımsa Co-Influencer ekibine katılmaktadır. Oluşturulacak kampanyalara dair içerikler oluşturup markaların tanıtımını yapabilirsiniz. Bir nevi Co-Influencer ekibine takılarak markanın elçiliğini üstlenmiş olacaksınız.

Yazımızda “Nano influencer nedir, nasıl olunur” hakkında bilgi verdik. Ayrıyeten Influencer Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.