Five Bn Games’in 100 binden fazla oyuncuya sahip olan oyunu New York Mysteries hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olan başarılı yapım gerilim yüklü yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 50’nin üzerinde çarpıcı yerin yer aldığı oyunda 40 farklı mini oyun da bulunuyor. Oyuncular bu mini oyunları oynayarak çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorlar.

Gizli nesneleri bulabileceğimiz oyunda meraklı ve macerayı bir muhabir olan Laura James’i canlandıracak onunla yeraltı dünyasını araştıracağız. Mafyalar, mafya çocukları ve daha fazlası ile gizemlerin peşinde koşacağımız oyunda 1955 yılının New York’una gideceğiz.

Zengin içeriği ile her kesimden oyuncuyu tatmin eden yapım Google Play üzerinde 4.4 olarak değerlendiriliyor.