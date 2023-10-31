PUBG New State Reedem Kodları - 2023

Muhteşem grafikleriyle oyunseverlerin dikkatini çeken PUBG New State, mobil cihazlarda ve PC’de çok rahat oynanabiliyor.

Üst düzey grafikleri, gelişmiş mekanikleri ve genişletilmiş haritaları ile keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor.

New State, PUBG Mobile oyununun devamıdır. 2021 yılında yayınlanan oyun, Reedem kodları ile daha dikkat çekici hale geliyor. Kodlar sayesinde oyuncular birçok avantaja sahip olabiliyor.

PUBG New State Reedem Kodları

PUBG New State Reedem kodları ile oyuncular oyun içerisinde daha çok imkana sahip olabiliyor. Birçok silah ve kostüm seçeneğine sahip olabiliyor.

PUBG New State’de oyuncuları bir adım öne geçiren 2023 Reedem kodlarını şöyle sıralayabiliriz;

6GEUPN2FXGKM0

WYNNLAGNA

HTDS78FTU2XJ

0CUB9D5WMSCWL

2DTROFHKAEK1Y

MONSTERDETECTED

IKQYGCMEG9QK7

MAY1PUBGMOBILE

DDSJJCZCDZ9U

ITYOEG8ERTKLD

GODZILLAVSKONG

E35KQXI8C6IH8

Q12KARZBZYTR

ZMOGUCCX0D3E5

TITANSLASTSTAND

HPYJSLD5HWXA6

MAY1PUBGMOBILE

KO684R62VRRYJ

GODZILLAKONG

Yukarıda sıraladığımız kodlar sayesinde oyuncular;

Yeni karakterler alma

Ücretsiz ödüllere sahip olma

Yeni araçlar alma

Farklı silah görünümlerine sahip olma

Yepyeni kıyafetler alma gibi avantajlara sahip olurlar.

PUBG New State Reedem Kodları Nasıl Alınır?

PUBG New State oyununda reedem kodu alabilmek için öncelikle resmi web sitesinin takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka oyunun sosyal medya hesapları da takip edilmelidir.

Ayrıca reedem kodlarıyla ilgili bilgi için oyuna ait Discord sunucusu da devamlı mercek altında tutulmalıdır. Bunların yanı sıra YouTube kanalı ve Reddit sayfasının da takip edilmesi önemlidir.

PUBG New State Reedem Kodları Nasıl Kullanılır?

Oyunda reedem kodlarını kullanabilmek için öncelikle resmi web sitesine giriş yapılmalıdır. Sayfa açılınca oyuncuya oyun kimliği sorulur. Oyun başlatılıp “Ayarlar” alanında konumlanan Profil sayfasındaki kimlik kopyalanır.

Kefaret sayfasında yer alan kimlik kutusu içerisine kimliğin yapıştırılması gerekiyor. Yukarıda belirtilen Reedem kodlarından herhangi biri kopyalanarak Captcha doğrulaması tamamlanır. Ödüller için “Kullan” düğmesine tıklanır.

PUBG New State Reedem kodları sayesinde oyuncular rakiplerinin bir adım önüne geçecek. Bu kodlar oyunculara eğlenceli ve ol rekabetli bir oyun deneyimi sunuyor.