PUBG New State Reedem Kodları - 2023
Tüm zamanların öne çıkan oyunlarından biri olan PUBG New State, Reedem kodları ile daha ulaşılabilir hale geliyor. En güncel kodları sizler için listeledik!
Muhteşem grafikleriyle oyunseverlerin dikkatini çeken PUBG New State, mobil cihazlarda ve PC’de çok rahat oynanabiliyor.
Üst düzey grafikleri, gelişmiş mekanikleri ve genişletilmiş haritaları ile keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor.
New State, PUBG Mobile oyununun devamıdır. 2021 yılında yayınlanan oyun, Reedem kodları ile daha dikkat çekici hale geliyor. Kodlar sayesinde oyuncular birçok avantaja sahip olabiliyor.
PUBG New State Reedem Kodları
PUBG New State Reedem kodları ile oyuncular oyun içerisinde daha çok imkana sahip olabiliyor. Birçok silah ve kostüm seçeneğine sahip olabiliyor.
PUBG New State’de oyuncuları bir adım öne geçiren 2023 Reedem kodlarını şöyle sıralayabiliriz;
- 6GEUPN2FXGKM0
- WYNNLAGNA
- HTDS78FTU2XJ
- 0CUB9D5WMSCWL
- 2DTROFHKAEK1Y
- MONSTERDETECTED
- IKQYGCMEG9QK7
- MAY1PUBGMOBILE
- DDSJJCZCDZ9U
- ITYOEG8ERTKLD
- GODZILLAVSKONG
- E35KQXI8C6IH8
- Q12KARZBZYTR
- ZMOGUCCX0D3E5
- TITANSLASTSTAND
- HPYJSLD5HWXA6
- MAY1PUBGMOBILE
- KO684R62VRRYJ
- GODZILLAKONG
Yukarıda sıraladığımız kodlar sayesinde oyuncular;
- Yeni karakterler alma
- Ücretsiz ödüllere sahip olma
- Yeni araçlar alma
- Farklı silah görünümlerine sahip olma
- Yepyeni kıyafetler alma gibi avantajlara sahip olurlar.
PUBG New State Reedem Kodları Nasıl Alınır?
PUBG New State oyununda reedem kodu alabilmek için öncelikle resmi web sitesinin takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka oyunun sosyal medya hesapları da takip edilmelidir.
Ayrıca reedem kodlarıyla ilgili bilgi için oyuna ait Discord sunucusu da devamlı mercek altında tutulmalıdır. Bunların yanı sıra YouTube kanalı ve Reddit sayfasının da takip edilmesi önemlidir.
PUBG New State Reedem Kodları Nasıl Kullanılır?
Oyunda reedem kodlarını kullanabilmek için öncelikle resmi web sitesine giriş yapılmalıdır. Sayfa açılınca oyuncuya oyun kimliği sorulur. Oyun başlatılıp “Ayarlar” alanında konumlanan Profil sayfasındaki kimlik kopyalanır.
Kefaret sayfasında yer alan kimlik kutusu içerisine kimliğin yapıştırılması gerekiyor. Yukarıda belirtilen Reedem kodlarından herhangi biri kopyalanarak Captcha doğrulaması tamamlanır. Ödüller için “Kullan” düğmesine tıklanır.
PUBG New State Reedem kodları sayesinde oyuncular rakiplerinin bir adım önüne geçecek. Bu kodlar oyunculara eğlenceli ve ol rekabetli bir oyun deneyimi sunuyor.
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