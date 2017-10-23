Çizgi roman, mizah ve edebiyat türlerini severek takip edenler için geliştirilen Okubi uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden sizlere sunulmuş.

Popüler çizgi roman serilerinden Teşebbüs 2.0, Oyun Bozan, Seyfettin Efendi, Olağanüstü Maceralar ve The Walking Dead’i mobil cihazlarınızdan okuma imkanı sunan Okubi uygulaması, sahip olduğu özelliklerle de öne çıkıyor. Küçük ekranlı cihazlar için Cep Modu özelliği sunan uygulamada, sayfaları parçalar halinde okuyabiliyorsunuz. İnternet bağlantınızın olmadığı yerlerde de yayınları takip edebileceğiniz Okubi uygulaması, dergileri indirmenize olanak sağlıyor.

Kitaplığınıza eklediğiniz bölümlere diğer cihazlarınızdan veya bilgisayardan da ulaşabileceğiniz uygulamanın ilerleyen zamanlarda daha da geliştirileceğini düşünüyorum. Yerli ve yabancı birçok çizgi roman serisini ve mizah, edebiyat dergilerini iPhone ve iPad cihazlarınızdan sizlere sunan Okubi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri