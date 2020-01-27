OneMan, sokak kavgasına karıştığınız, temposu hiç düşmeyen süper eğlenceli bir mobil oyun. Tek parmakla rahatlıka oynanabilen beat’em up (patakla onları) oyununda yüzlerce kötü adam başınıza üşüşüyor. Dayak yememek, yıkılmamak için yumruklarınızı çok hızlı kullanmalısınız.

80’li yıllarda çıkan oldukça popüler olan beat’em up Türkçe adıyla patakla onları türünde mobil oyunlardan OneMan. Oyunun adından da anlayacağınız üzere tek başınızasınız. Onlarca hatta yüzlerce pislik çevrenizi sarmış durumda. Dövdükçe yenileri geliyor, asla bitmiyorlar. Hayatta kalmak çok zor. Geldikleri yönden ekrana dokunmanız işlerini bitirmeniz için yeterli ancak çok yavaş olur ya da yanlış tarafa dokunursanız hayatınızla ödüyorsunuz. Bu arada normal ve süre sınırlı olmak üzere iki farklı mod var. Oynadıkça farklı karakterleri de açabiliyorsunuz.