Splitgate İncelemesi

Splitgate, yayıncısı ve yapımcısı 1047 Games tarafından 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyun çıkışından bu yana oldukça gelişti ve değişti. Betasından beri yenilenen oyun şu an pek çok kişi tarafından oynanan bir oyun haline geldi. Geliştiriciler oyunun daha da gelişeceğinin ve çeşitleneceğinin altını çiziyor. Splitgate çıkış yaptığı ilk günden beri ücretsiz bir şekilde oynanmasından ötürü oldukça popüler hale geldi. Süreç içerisinde en iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan Splitgate, önümüzdeki günlerde daha da popülerleşecek gibi gözüküyor.

Splitgate Nasıl Bir Oyun?

Splitgate, çevrimiçi bir FPS (First Person Shooter) oyunudur. Halo ve Portal oyunlarının karışımı diyebileceğimiz bir oynanışı vardır. Halo oyun serisinin estetiğini ve vuruş hissini Portal oyunlarından aşina olduğumuz portallarla birleştiren Splitgate, hızlı ve aksiyon dolu bir oynanış sunuyor.

Grafikler

Splitgate grafikleriyle öne çıkan bir oyun değil. Buna rağmen oldukça hoş gözüken, günümüz standartlarını karşılayabilen grafiklere sahiptir. Gelecek temalı bir atmosferi bulunan Splitgate, grafikleri ile bu ruhu size hissettiriyor. Kaplama kalitesi oldukça iyi. İyi bir sisteminiz varsa akıcı ve iyi grafikli bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

Splitgate Kaç GB?

Splitgate’i bilgisayarınızda oynayacaksanız yaklaşık olarak 15 GB yer kaplamaktadır. Günümüzde çıkan oyunların kapladığı alanı düşünecek olursak Splitgate’in 15 GB yer kaplaması son derece makul diyebiliriz.

Splitgate Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Çift çekirdekli herhangi bir CPU

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 1GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Oynanış

Splitgate’in öne çıkan özelliği oynanışında gizli. Herhangi bir hikaye modu ya da tek kişilik görevi olmadığından ötürü yapımcıların bütün odağı ve çabası çevrimiçi oynanışı yönünde. Splitgate hızlı ve akıcı bir oynanışa sahip. Hal böyle olduğu için oldukça heyecanlı ve aksiyon dolu maçlara ev sahipliği yapıyor. Havada uçma ve süzülme gibi özelliklere sahip bir oyun olduğu için nişan becerilerinizi sınamak için güzel bir oyun.

Splitgate’i diğer çevrimiçi FPS oyunlarından ayıran özellik portal mekaniğidir. Oyun dünyasına portal mekaniğini tanıtan oyun olan Portal’dan ilham alan Splitgate, bu mekaniği oyuna çok iyi bir şekilde entegre etmiş. Haritanın çeşitli yerlerinde bulunan mavi kaplamalar üzerine portal açabiliyorsunuz. 2 farklı yere portal açtığınızda haritanın bu noktalarında anlık ışınlanabiliyoruz. Portalı açan kişi, portalın yakınına geldiğinde açılan yeri de görebiliyor. Böylece portaldan geçmeseniz bile kurşunlarınızı portaldan geçirerek düşmanlarınızı ortadan kaldırabiliyorsunuz. Portalları kapatmak için kullanabileceğiniz el bombaları da mevcut. Sadece kurşunlarınızla değil, açtığınız portallarla da savaşmanız gerekmekte.

Oyun Modları

Oyunun dereceli ve derecesiz olmak üzere iki ana oyun modu bulunuyor. Dereceli moddaki oyun modları sınırlı. İmha, hakimiyet, tepenin kralı, takımlı ölüm maçı, sıcak bölge, tecrit gibi oyun modları bulunuyor. Derecesiz modda ise derecelideki tüm modların üstüne FFA kavga, takımlı gümbürtü, swat, bayrak kapma savaşı gibi ilginç ve bir o kadar da eğlenceli oyun modları bulunuyor. Bu kadar fazla oyun modu içinde sıkılmanız ve tek bir oyun moduna bağlı kalmanız imkansıza yakın. Gelen güncellemeler ile bu oyun modlarının sayısı da her geçen gün artmakta. Oyunun ilerleyen sürümlerinde daha fazla oyun modunun oyuna ekleneceği kesin.

Splitgate incelememiz bu kadardı. Splitgate ücretsiz bir şekilde Steam üzerinden oynanabildiği için FPS seven herkese gönül rahatlığı ile bu oyunu öneriyoruz. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.