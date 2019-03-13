Android, İOS ve Windows sürümleri ile toplamda 3 farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Own Super Squad, farklı karakterleri yöneterek aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve 3 boyutlu grafikleri ile tasarlanan bu oyunda yapmanız gereken, farklı yaratıklarla dövüşmek ve güçlü savaşçı karakterler oluşturmaktır. Oyunda, elindeki konsol ile oyun oynayan bir karakterin ayağının takılması ve konsolun elinden düşmesi sonucu ortaya çıkan farklı yaratıkların size saldırması konu alınmıştır. Ekranın sağ alt kısmındaki butonlar ile yumruk atabilir ve ateş edebilirsiniz. Sol alttaki butonlarla da karakterinizi sağa ve sola yönlendirebilirsiniz.

Oyunda birkaç farklı karakteri yönetebilirsiniz. Birbirinden zorlu onlarca bölümde savaşlar yapabilir ve çeşitli yaratıklara karşı mücadele verebilirsiniz. Savaşlarda kılıç, sopa, kalkan, silah ve daha birçok aletten yararlanabilirsiniz. Ayrıca öldürdüğünüz yaratıkların mühimmatını alabilir ve farklı bölgelerde bulunan ödül kutularını kırarak değerli taşlar toplayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Own Super Squad, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir aksiyon oyunu olarak göze çarpıyor.