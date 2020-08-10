Paper Plane oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Uçmaya hazır mısın? Kağıttan yapılmış uçağın tüm şehri gezmek için seni bekliyor. Tıpkı çocukken kağıttan yaptığımız oyuncak uçaklar gibi bu uçak da uçmak için senden yardım istiyor.

En hızlı şekilde havalanabilmesi için okun tam kırmızı rengi göstermesini beklemelisin. Eğer doğru zamanda havalandırırsan bitiş çizgisine kadar aralıksız uçmaya devam eder. Hem oyunu kazanmış olursun hem de oyun sonu sürprizleri ile yeni seviyelerin kilidini açarsın.

Ayrıca bu uçuş gezisinde dağlardan, denizlerden ve gezegenlerin yanından geçebileceksin. Hep hayal etmedin mi şehrin üzerinden bir kuş gibi süzülmeyi. İşte hayallerin gerçek oluyor.

Rengarenk bir temanın içinde bulunan Paper Plane oyunu sizi olduğunuz yerden alıp çok uzaklara götürecek. Kolay oynanış şekli ile de sizleri büyüleyecek. Siz de bu maceranın bir parçası olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.