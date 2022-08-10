Özellikle kitap tutkunları için harika bir ürün olan Huawei MatePad Paper, sahip olduğu şık tasarım ve özellikler ile kendisine hayran bırakıyor. Huawei MatePad Paper incelemesi ile cihazın tüm bunları nasıl yaptığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MatePad Paper İncelemesi

10,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad Paper, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1872 x 1404 piksel çözünürlük sunuyor. Elektronik mürekkep teknolojili ve gri tonlamalı ekran 227 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Yüzde 86,3 ekran gövde oranı ile dikkat çeken cihaz, aynı kategorideki ürünler arasında en yüksek ekran gövde oranına sahip. Kullanıcıları çerçeveden kurtararak onlara serbest bir alan sunan ürün, 6 inçlik bir e-okuyucudan 3 kat daha büyük.

Dünyanın ilk TÜV Rheinland sertifikalı Paper Like Display tableti olan MatePad Paper, kullanıcıların göz sağlığına oldukça önem veriyor fakat bunu yaparken kalitesinden kesinlikle ödün vermiyor.

Huawei tarafından piyasaya sürülen ürün yalnızca 360 gram ağırlığında. 6,65 mm kalınlığındaki cihaz büyük bir ekrana sahip olmakla kalmaz aynı zamanda taşınabilirlik konusunda da oldukça başarılı bir iş çıkarır. İnce çerçeveleri ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihazı seyahat ederken kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.

Net bir şekilde ses kaydı alma yeteneğine sahip olan üründe 4 mikrofon bulunuyor. Çok kişinin yer aldığı toplantılar esnasında ses kaydı yapabilirsiniz. HD ses kaydını ve 5 metrelik net ses alımını destekleyen ürün, ses kaynağı biraz uzakta olsa bile sesin net bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda 3625 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Devasa pil kapasitesi sayesinde seyahat esnasında şarj konusunda herhangi bir endişe yaşamadan uzun süre boyunca bir şeyler okuyabilirsiniz. Yüzde 0'dan yüzde 100 şarj seviyesine 1,5 saatte ulaşabilen cihazın bekleme süresi ise 4 haftadır.

Ürünün bir diğer dikkat çeken tarafı ise e-kitaplar için çok sayıda dosya formatını desteklemesidir. MatePad Paper'da txt, epub, pdf, fb2, html, doc, docx, rtf, ppt, pptx, dps, xls ve xlsx desteği bulunuyor. Bu, okuma istediğiniz dosyalar ile ilgili uyumsuzluk sorunu yaşama ihtimalinizi önemli ölçüde düşürür. Herhangi bir uyumsuzluk endişesi yaşamadan ürünü kullanabilirsiniz.

Ürünün en büyük avantajları arasında üçüncü parti uygulama desteği de mevcut. Bu sayede üçüncü parti uygulamaları indirip yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Söz konusu destek, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

41 dilde gerçek zamanlı çevrim içi çeviri desteğine sahip olan MatePad Paper, önünüzde yer alan yabancı dil engelini ortadan kaldırarak yabancı dilde yazılmış olan makaleleri okuyabilmenize imkân tanıyor. Çeviri özelliği sayesinde kelimeleri, cümleleri, paragrafları ve hatta makalenin tamamını çevirebilirsiniz. Bu işlem çok pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Kullanıcıların uzun süre boyunca keyifli bir şekilde okuma yapabilmesine olanak tanıyan MatePad Paper'da 32 farklı parlaklık seviyeli okuma ışığı yer alıyor. Bu sayede geceleri bile en rahat ve konforlu okuma deneyimi elde edilebiliyor.

Cihazda 26 ms gecikme ve 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip olan M-Pencil desteği bulunuyor. İnce çerçeveleri sayesinde geniş bir alan sunan cihazın ekranına M-Pencil aracılığı ile sanki bir kâğıt varmış gibi çok rahat bir şekilde yazı yazabilirsiniz.

Cihazda FreeScript isimli bir özellik yer alıyor. Sistem genelinde el yazısı desteği olan bu özellik, aramak istediğiniz içeriği doğrudan yazmanıza imkân tanıyor. Bu sayede arama işlemi için kalemi elinizden bırakmanıza gerek kalmaz.

Premium bir hissiyata sahip olan MatePad Paper, Huawei akıllı telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarları ile doğrudan ve anında içerik paylaşımı yapabilmenize olanak tanıyor. Bu işlem anında gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle içerik aktarma işlemi için uzun süre boyunca uğraşmazsınız.

Huawei tarafından geliştirilen cihaz, PC Manager uygulaması üzerinden Huawei MateBook modellerine ikinci ekran olarak kolayca bağlanabilme özelliğine sahip. Bu özellik de tıpkı diğer özellikler gibi oldukça kullanışlıdır.

Gücünü Huawei Kirin 820E işlemcisinden alan cihazda 64 GB depolama alanı yer alıyor. HarmonyOS 2 işletim sistemi ile beraber gelen üründe 2 adet hoparlör ve Huawei Histen 7.0 Sound Effect desteği mevcut. İşlemleri çok basit hâle getiren MatePad Paper, okuma yaparken dikkatinizi çeken kısımlara açıklamalar ekleyebilmeniz mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Paper, sahip olduğu özellikler ve kaliteli ekran ile konforlu bir okuma deneyimi sunuyor. Dünyanın ilk TÜV Rheinland sertifikalı Paper Like Display tableti olma özelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, göz sağlığını korurken aynı zamanda okuma sürecini keyifli hâle getiriyor.

3625 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca bir şeyler okunabilmesine olanak tanıyan ürünün 1,5 saat gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100 şarj olması da önemli bir avantaj.

Üçüncü parti uygulama desteğine sahip olan cihazın txt, epub, pdf, fb2, html, doc, docx, rtf, ppt, pptx, dps, xls ve xlsx dosya formatlarını desteklemesi de önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Cihazda ayrıca 41 dilde gerçek zamanlı çevrim içi çeviri özelliği bulunuyor. Böylece yabancı dilde yazılmış olan metinleri çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. MatePad Paper 32 farklı parlaklık seviyeli okuma ışığı sayesinde geceleri bile konforlu okuma deneyimi sunuyor.

İnce çerçeveleri sayesinde geniş bir alan sunan cihazda M-Pencil desteğinin yer alması bazı işlemlerin çok rahat bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. 4 adet mikrofon ile donatılan ürün net bir şekilde ses kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Ürün sık sık seyahat yapan kullanıcılara da hitap ediyor çünkü hafif yapısı, taşınabilirliği çok kolay hâle getiriyor. Sonuç olarak eğer okuma yapmak ve not almak için bir ürün arıyorsanız mutlaka Huawei MatePad Paper isimli modeli göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei MatePad Paper Özellikleri

Ekran Boyutu: 10,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1872 x 1404 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 227 ppi

İşlemci: Huawei Kirin 820E

Depolama: 64 GB

Hoparlör: 2 adet

Mikrofon: 4 adet

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Batarya: 3625 mAh

Yazılım: HarmonyOS 2

Ağırlık: 360 gram

Kalınlık: 6,65 mm

Huawei MatePad Paper

7.999 TL

Konforlu bir okuma deneyimi sunan ve çok şık bir görünüme sahip olan Huawei MatePad Paper 7.999 TL fiyat etiketi ile satılıyor.