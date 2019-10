Phase 10: World Tour

UNO'nun yaratıcılarından en yeni işlerden ilham alan oyunda bir aşamayı bitirin! 30 yılı aşkın bir süredir arkadaşlarını ve ailelerini bir araya getiren yarışma artık sizi farklı bir dünyaya götürebilir.

Her "Aşamayı" tamamlamak ve ilerlemek için yarış. Her aşamada toplanacak kendine kurallı kart dizileri vardır. Setlerini aldığında, herkesin görmesi için onları yere at. Yolculuk modunda Amazon ormanlarında bir keşif gezisi yapın. Çevrimdışı oynayın ve artan zorluklarla rekoru kırın.

Her oyunda yeni bir arenada oynayarak işleri sıkı tutun. London Walk'a veya Arctic Cabin'de bir gezi yapın. Her arena kendi çevrimiçi rakiplerine ve aşamalarına sahiptir. Uzak yerleri keşfedin. Pasifik bir cennetin rahatlığından Kuzey Kutbu'nun ürpertici aşırılıklarına kadar 10. Aşama turlarına ulaşın. Çevrimiçi olarak başkalarıyla rekabet edin ve uluslararası topluluğun bir parçası olun.