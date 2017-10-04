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Pinball Cadet 1.6 (ios)
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  5. Pinball Cadet - iOS için Beceri Oyunu

Pinball Cadet

1.6
ios
Pinball Cadet
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Pinball Cadet mobil oyunu, efsaneleşmiş Pinball oyununu günümüz şartlarıyla renklendirip canlandıran bir tür beceri oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Pinball Cadet mobil oyunu, bir bilgisayar oyunu efsanesi olan Pinball oyununun günümüz şartlarına kendine has hikayesi ile uyarlanmış versiyonu olarak karşımıza çıkan eğlenceli bir beceri oyunudur.

Klasik Pinball oyunu ile oynanış dinamikleri bire bir örtüşen Pinball Cadet mobil oyununun farkı ise bünyesinde barındırdığı hikaye ve oyun sahasında yer alan detaylar. 2 boyutlu grafikler ile tasarlanan Pinball Cadet mobil oyununda yıl 2030’dur ve insan ırkı yakın galaksilerden gelen istilacılar tarafından tehdit edilmektedir.

Pinball Cadet mobil oyununda istilacılara karşı Dünyayı savunmak için geminin kaptanı siz olacaksınız. Dümenin sizde olduğu oyunda bir Pinball ustası olmak zorundasınız. Oynamanın kolay ama usta olmanın zor olduğu Pinball Cadet mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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