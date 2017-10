Pinball Cadet

Fortress Under Siege <p>Orta çağda geçen bir macerada kalenize saldıran düşmanları püskürtmeye çalışacağınız <strong>Fortress Under Siege</strong> adlı strateji oyununu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde oynayabilirsiniz.</p> <p>Düşmanların kalenizi ele geçirmesini engelleyebilmek ve saldırıları püskürtmek için farklı birçok seçenek Fortress Under Siege'de sizleri bekliyor.</p> <p>Yetiştireceğini okçuları kale surlarında konuşlandırırken, atlı askerlerinizi doğrudan düşmanın üzerine salabilirsiniz. Bölümler ilerledikçe askerlerinizi geliştirerek düşmana daha kolay karşı koyabilirsiniz.</p> <p>Hazırlayacağınız çukurlar ve tuzaklar sayesinde düşman askerlerini ele geçirebilir, inşaa edeceğiniz kuleler ve binalarla düşman askerlerinin ilerleyişini yavaşlatabilirsiniz.</p> <p>Ayrıca mancınık ve balistalar gibi savaş makinalarını surlarınızın arkasına konuşlandırarak, düşman askerlerini bozguna uğratabilirsiniz.</p> <p>Kendi stratejinizi belirleyin ve düşman askerlerinin kalenizi ele geçirmesini engellemek için elinizden gelen mücadeleyi sergileyin.</p> <p>Klasik <strong>kale savunma</strong> veya <strong>kule savunma</strong> oyunlarını seviyorsanız <strong>Fortress Under Siege</strong>'i de severek oynayacağınızdan eminim.</p> <p><strong>Fortress Under Siege Özellikleri:</strong></p> <ul> <li>10 efsanevi bölüm ve ayrıca hikaye modunda 50 farklı bölüm</li> <li>47 farklı harita ve inşaa edilebilecek 22 farklı bina</li> <li>Otomatik kaydetme</li> <li>Gelişmiş müzikler ve heyecan verici yapay zeka</li> <li>Askerler için geliştirme ve binalar için ekstra güçlendiriciler</li> <li>Savaş makinaları, okçular, kuleler, özel birimler ve çok daha fazlası</li> </ul> ÜCRETSİZ