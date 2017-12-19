iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Playdead’s INSIDE mobil oyunu, popüler konsol oyununun mobil platforma uyarlanmış hali olup kalitesini düşürmeksizin mobile geçen gizemli bir bulmaca oyunudur.

Playdead’s INSIDE mobil oyunu yarattığı atmosferle hem tüylerinizi ürpertecek hem de merakınızı cezp edecek. LIMBO oyunun halefi olarak görülen iki boyutlu bulmaca oyunu aslında bir platform ya da macera oyunu olarak da değerlendirilebilir. Zira karakterimizi özgürce dolaştırıyor olmamız ve oyunun görsellerinden de anlaşılacağı üzere üst sınıf grafik kalitesi mobil platformdaki bulmaca oyunu standardının çok ötesinde.

Birçok kullanıcı tarafından övgülerle anılan oyun 100’den fazla da ödül toplayarak prestijini sağlama aldı. Playdead’s INSIDE oyunu 2016 yılında bir konsol oyunu olarak büyük sükse yapmıştı. Şimdi de oyunun iPhone ve iPad cihazlarda oynanabiliyor oluşu oyuncular için büyük bir nimet. Oyunda ıssız ve karanlık ortamlarda yolunuza devam etmek için önceden planlanmış düzenekleri çözmeli ve uygulamaya geçmelisiniz. Ayrıca yolunuz üzerindeki tehlikeleri de atlatmalısınız.

Playdead’s INSIDE mobil oyunu giriş bölümünde ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ancak devam etmek için oyun içi satın almayla 6,99 dolar ödeyerek tüm oyunun sahibi olabiliyorsunuz. Öncelikle oyunun giriş bölümünü denemek için Playdead’s INSIDE’ı AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.