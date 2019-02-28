Pluto TV - Live TV and Movies, iOS platformunda oldukça popüler ücretsiz film ve canlı TV izleme uygulaması. iPhone, iPad, Apple TV, AirPlay özelliğiyle Akllı TV’nizden film ve popüler tv programlarını izlemenin keyfini sürün. Daha çok yabancı kanalları takip ediyor, filmleri orijinal diliyle izlemeyi tercih ediyorsanız bu mobil uygulama tam size göre. Kayıt yok! Abonelik yok! Kredi kartı yok! Tamamıyla ücretsiz!

Cepten, tabletten ya da akıllı TV’den ücretsiz film izleyebileceğiniz, yabancı tv programlarını takip edebileceğiniz bir uygulama arıyorsanız Pluto TV’yi tavsiye ederim. CBS News, Food TV, NBC / MSNBC, Bloomberg TV, Pro Wrestling Channel, World Poker Tour, CNET, Anime All Day, Tastemade, Fight Channel, After School Cartoons ve daha saymakla bitiremeceğim yüzlerce televizyon kanalının yanında harika filmlerin yer aldığı uygulamanın içeriği düzenli olarak güncelliyor.

Pluto TV Özellikleri