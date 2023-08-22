Apple TV'den Nasıl FaceTime Yapılır?

Apple TV’lerde tvOS 17 ile gelen güncelleme sayesinde FaceTime ile görüntülü konuşma yapılabiliyor. Bunun için hem televizyonunuzun hem de TV’ye bağlayacağınız cihazın bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Ayrıca birkaç farklı yöntemle Apple TV’den FaceTime görüşmesi başlatma imkânınız var. Televizyon ekranında sevdiklerinizle doya doya sohbet edebilmeniz için Apple TV’de FaceTime’ın nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz.

Apple TV'den FaceTime Nasıl Yapılır?

İlk olarak Apple TV ile iPhone ya da iPad arasında bağlantı kurmanız gerekiyor. Bunun için söz konusu cihazların hepsi aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalı. TV ve iPhone / iPad cihazlarının en son yazılımlar ile uyumlu olması da önem taşıyor.

Yani cihazlarınız tvOS 17, iOS ve iPadOS 17’yi destekliyor olmalı. Bu koşulları sağladıktan sonra iki farklı yöntem ile Apple TV’de FaceTime’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle görüntülü konuşmayı iPad veya iPhone’da başlatarak Apple TV’ye görüntüyü aktarmayı deneyebilirsiniz.

Bunun için cihazınızdan FaceTime’a girip görüntülü konuşma başlatmak üzere kişilerinizden birini veya bir grubu seçebilirsiniz.

Eğer cihazınızla eşleştirdiğiniz bir Apple TV 4K yakınınızdaysa telefonunuzda bu cihazın algılandığına dair bir pencere açılır. Bu penceredeki ‘taşı’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

iPhone veya iPad’i arka kamera açık olacak şekilde sabitledikten sonra cihazınızda çıkan uyarı için ‘bu adımı atla’ butonuna basmalısınız. Bu şekilde görüntüyü Apple TV’ye aktararak görüntülü sohbetinize devam edebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise aramayı direkt olarak Apple TV üzerinden yapmak. Bunun için de şu adımları izleyebilirsiniz.

Apple TV’deki görev yöneticisinden veya Siri aracılığıyla FaceTime uygulamasını açın.

TV üzerinden kullanacağınız Apple ID ile ilgili giriş işlemlerini tamamlayın.

iPhone veya iPad’inize gelen bildirimi onaylayın.

iPhone / iPad’inizi kamera size dönük olacak şekilde konumlandırın.

TV kumandasında yer alan ‘oynat’ ve ‘durdur’t tuşlarını kullanarak ilerleyebilirsiniz.

Yine kumandadaki + tuşuna basarak görüntülü konuşmak istediğiniz kişiyi TV üzerinden seçip görüşmeyi başlayabilirsiniz.

Hangi Apple TV Modelleri ile FaceTime Görüntülü Konuşma Yapabilirsiniz?

Apple TVler’de FaceTime yapmak isteyenlerin 4K destekleyen TV kutularını tercih etmesi gerekiyor. Bu durumda FaceTime için kullanabileceğiniz Apple TV modelleri şu şekilde sıralanıyor: