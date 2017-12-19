Pocket Fantasy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renklli atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Pocket Fantasy, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Oyunda aksiyon ve macera dolu mücadelelere dahil olarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Heyecanlı atmosferi ve büyüleyici kurgusuyla da dikkat çeken oyunda farklı oyun modları yer alıyor. 300'den fazla anime karakterin de yer aldığı oyunda dilediğiniz karakteri kontrol edebiliyorsunuz. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. PvP savaşlarına dahil olup diğer oyunculara meydan okuyabileceğiniz Pocket Fantasy oyununu sakın kaçırmayın. Pocket Fantasy oyununu mutlaka denemelisiniz.

Pocket Fantasy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.