İOS platformu oyuncularına sunulan Pocket Knights 2 ile gerçek zamanlı savaşların yaşandığı bir dünyaya giriş yapacağız.

Mobil rol oyunlar arasına katılan ve şu sıralar yüzbinlerce oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, fantastik özellikleri ile mobil platformda yükselişe geçti. Çok sayıda farklı görevler ile desteklenen yapımda, dünyanın çevresindeki oyuncularla karşı karşıya gelecek ve 3D grafikler eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Mobil oyuncular tarafından keyifle oynanan Pocket Knights 2’de 100’den fazla ve farklı kahraman yer alıyor. Oyuncular kahramanlarını seçebilecek, oluşturabilecek ve seviyesini yükseltmeye çalışacaklar. Oyuncular belirtilen görevleri hızlı ve çabuk bir şekilde yerine getirerek seviye atlayabilir ve diğer oyunculardan daha avantajlı bir konuma yükselebilirler.

Sadece Android platformunda 100 binden fazla oyuncuya sahip olan mobil rol oyunu, İOS platformunda da bir o kadar oyuncu satısına sahiptir. Ücretsiz olarak oynanabilen yapım son güncellemesini 31 Mayıs’ta aldı. Güncelleme ile oyuncuların belirttiği hatalar ortadan kaldırılırken, yeni içerikler de oyunculara sunuldu. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okumaya hazır olun.