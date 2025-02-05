Telefonda oynayabileceğiniz PC ve konsol oyunları listesi büyük rağbet görmekte. Artık her an yanımızda bir mobil cihazın olmasıyla birlikte oyunlarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Peki hangi PC veya konsol oyununu mobil telefonlarda, tabletlerde oynamak mümkün? Bu konuda merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamak adına özel bir liste hazırladık. İşte " Telefonda Oynayabileceğiniz PC ve Konsol Oyunları" listemiz ve listemizdeki oyunların detayları...

Telefonda Oynayabileceğiniz PC ve Konsol Oyunları

PUBG Mobile

Fortnite Mobile

Call Of Duty: Mobile

Minecraft Pocket Edition

Genshin Impact

The Elder Scrolls: Blades

Asphalt 9: Legends

Stardew Valley

NBA Live Mobile Basketball

Civilization VI

PUBG Mobile

Açılımı PlayerUnknown's Battlegrounds şeklinde olan mobil oyun efsanesi PUBG uzun yolculuklarda veya kısa süreli beklemelerde en iyi şekilde vakit geçirmenizi sağlayacak mobil oyunlardan bir tanesidir. Bilgisayarda oynaması oldukça zevkli olan oyunun dinamiklerinin mobil platformlara da taşındığını belirtmek mümkün. Eğer oyunu hemen indirip oynamak isterseniz buraya tıklayarak indirme linklerine ulaşabilirsiniz.

Fortnite Mobile

Ücretsiz battle royale oyun Fortnite Mobile listemizin ikinci sırasında geliyor. Yılların efsane oyunu Fortnite'ı mobil cihazlar üzerinde oynamak mümkün. PUBG Mobile ile aynı dönemlerde çıkmış olan Fortnite piyasayı uzun bir süre domine etmek için mücadele verdi diyebiliriz. Mobil platform sürümünde herhangi bir optimizasyon sorunun yaşanmaması da oyuncuları oldukça mutlu etti. Eğer Fortnite Mobile indirmek isterseniz buraya tıklayarak konuyla ilgili rehberimize ulaşabilirsiniz.

Call Of Duty: Mobile

Oyun dünyasına meraklı herkesin bir dönem mutlaka oynadığı bir oyun serisi ile devam ediyoruz: Call Of Duty. PC sürümleri bugün efsaneler arasına eklenen Call Of Duty, mobil oyun bağımlılarını da mutlu edecek sürümü ile karşınızda. Oyun diğerleri gibi 5, 6 yıl önce piyasaya sürülmüş olsa da hala ilk günkü dinamikliğini ve heyecanını devam ettiriyor diyebiliriz. Eğer oyunu telefonunuza, tabletinize indirip oynamak isterseniz buraya tıklayarak ilgili rehberimize ulaşabilirsiniz.

Minecraft Pocket Edition

Minecraft Pocket Edition için herhalde uzun uzun yazılar yazmamıza gerek yok diye düşünüyoruz. Zira oyun dünyasının gelmiş geçmiş en çok sevilen ve oynanan yapımları arasında yer alan Minecraft'ın mobil sürümünü herkesin en az bir kere oynaması gerekiyor. İster online serverlarda başka oyuncular ile rekabet edin isterseniz de kendi dünyanızda huzurlu bir köy evi inşa edin. Minecraft Pocket Edition sürümünün telefonunuza indirmek isterseniz buraya tıklayınız.

Genshin Impact

Aksiyon RPG türündeki Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen ve dünya çapında büyük bir ilgi gören bir oyundur. PC ve konsol sürümleriyle benzer şekilde mobilde de açık dünya keşfi, aksiyon dolu savaşlar ve zengin bir hikaye sunar. Oyuncular, Teyvat adlı fantastik dünyada, farklı elementleri kullanarak savaşan karakterleri kontrol eder. Zengin karakter çeşitliliği ve etkileşimli ortamlar, oyunculara sürükleyici bir deneyim sağlar. Oyunu mobil cihazlarınıza indirmek isterseniz buraya tıklayınız.

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Blades, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen bir mobil RPG oyunudur. Tamriel evreninde geçen oyun, oyunculara kasaba inşa etme, zindanları keşfetme ve PvP savaşları yapma fırsatı sunar. Dungeon, Town ve Arena gibi modlarla çeşitlenen oyun, karakter geliştirme ve ekipman toplama gibi RPG özelliklerini içerir. Gelişmiş grafikler ve stratejik dövüş sistemiyle mobilde zengin bir Elder Scrolls deneyimi yaşatır. Oyunu mobil cihazlarınıza indirmek isterseniz buraya tıklayınız.

Asphalt 9: Legends

Otomobil denince akla gelen ilk mobil oyun serisi şüphesiz Asphalt olmaktadır. Asphalt serisi tuşlu telefonlardaki piksel tasarımlarda hayatına başladı ve şu an pek çok oyuna fark atacak grafik özelliklerine sahip. Serinin 9. oyunu ise mobil cihazlarda oynamak için birebir. Gameloft tarafından geliştirilen Asphalt serisi ister kariyer modu isterseniz de hızlı yarış modlarıyla kısa zamanda çok eğlence vadediyor. Asphalt 9: Legends oyununu indirmek için buraya tıklayınız.

Stardew Valley

Stardew Valley, Eric Barone tarafından geliştirilen bir çiftçilik ve yaşam simülasyonudur. Oyuncular, terkedilmiş bir çiftliği alıp tarım yapar, hayvancılık yapar ve kasaba halkıyla etkileşimde bulunarak çiftliklerini geliştirir. Ayrıca madencilik, festivallere katılma ve ilişkiler kurma gibi farklı aktiviteler de sunar. Mobil versiyonu, PC ve konsol sürümleriyle benzer şekilde keyifli bir deneyim sunar ve oyunculara her yerde bu huzurlu dünyayı keşfetme imkanı verir. Stardew Valley mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayınız.

NBA Live Mobile Basketball

NBA Live Mobile Basketball, popüler basketbol oyununun mobil versiyonudur. Oyuncular, gerçek NBA takımlarını kontrol ederek maçlar yapar, kadrolarını oluşturur ve çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak diğer oyuncularla yarışır. Grafikler ve oyun mekaniği, mobilde keyifli bir basketbol deneyimi sunar. Kısacası bir basketbol hayranıysanız toplu taşımada, uzun veya kısa beklemelerde harika bir vakit geçirme yöntemini size sunmaktayız. Oyunu indirmek için buraya tıklayınız.

Peki siz bu oyunlardan en çok hangisini beğendiğiniz? Yorumlarda buluşalım...