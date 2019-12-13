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Pokey Ball 1.9.2 (ios)
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Pokey Ball

1.9.2
ios
Pokey Ball
ÜCRETSİZ
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Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Pokey Ball 1 - 1
Pokey Ball 2 - 2
Murat İşçi
Murat İşçi -

Pokey Ball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli atmosfer ve sürükleyici bölümleriyle dikkat çeken bir oyun olan Pokey Ball, telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken en doğru zamanda ekrana dokunmak ve ekranın yukarılarına doğru tırmanmak. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda zorlu bölümler yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Pokey Ball, sizleri bekliyor.

Pokey Ball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.