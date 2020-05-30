Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Polandball: Not Safe For World milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Mobil oyuncuları birbirinden farklı tehlikelere karşı savaşmaya davet eden başarılı yapım zengin içeriği ile her geçen gün yeni oyuncular kazanmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım da Amerikan Polislerine yardım etmeye çalışacağız.

İsyancılara, teröristlere ve zombilere karşı mücadele edeceğimiz yapım içerisinde oyuncular 3 farklı silah modeli ile mücadeleye başlayacaklar. Görsel efektlerinde hat safhada olacağı yapım en son Şubat 2020’de güncelleme aldı.

Aksiyon sahnelerinin tavan yapacağı yapım Android ve iOS platformlarında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.