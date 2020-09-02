Press to Push, zorlu bölümlerin yer aldığı ve beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir beceri oyunudur.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Press to Push oyununda işiniz zor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele etmeniz gerek. Renkli küpleri slotlarına yerleştirerek bölümleri tamamlıyorsunuz. Kolay kontrollerin de yer aldığı oyunda yeteneklerinizi ortaya koymanız lazım. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir keyif alabileceğinizi de düşünüyorum.

Press to Push oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.