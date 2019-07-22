Bir Videoyu Masaüstü Arka Planı Yapmanın 3 Kolay Yolu

Öylece duran masaüstü arka planlarına bakmak elbette güzeldir, ancak uzun süre boyunca hiç hareket etmeden öylece duran masaüstü arka planları bir noktadan sonra sıkıcı olmaya başlayabilir. Peki, sıkıcı arka planlar yerine istediğiniz videoyu arka plan yapabileceğinizi söyleseydik?

Hangi platformda olursanız olun, bunu gerçekleştirebileceğiniz birden fazla yol vardır. Sadece size uygun olanı seçmeniz ve uygulanması gereken adımları sırası ile takip etmeniz yeterli olacaktır.

Bu yazıda, Windows 10, macOS, Linux ve Chrome OS'de bir videoyu masaüstü arka planı olarak ayarlamanın üç yolunu derledik.

PUSH Video Wallpaper ile Windows'ta Video Arka Planı Ayarlamak

Bir videoyu masaüstü arka planı olarak ayarlamanızı sağlayan PUSH Video Wallpaper, oldukça kolay bir kullanıma sahiptir.

Resmi web sitesine girerek PUSH Video Wallpaper’ı indirebilirsiniz. İndirdiğinizde, yüklemek için .exe dosyasını çalıştırın ve uygulamayı başlatın. PUSH Video Wallpaper’da video, gif, YouTube canlı yayın videosu ve YouTube videosu olmak üzere 4 farklı video seçeneği bulunuyor. Uygulamaya ilk kez giriş yaptığınızda her seçenekte bir örnek video bulunuyor.

İstediğiniz videoyu arka plan olarak ayarlamak için:

Öncelikle PUSH Video Wallpaper uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Açılan pencereden “+” butonuna tıklayın ve ardından hareketli bir arka plan eklemek için bir video seçin.

butonuna tıklayın ve ardından hareketli bir arka plan eklemek için bir video seçin. Seçilen video otomatikmen masaüstü arka planı olarak ayarlanacaktır.

Bunların yanı sıra, uygulamanın alt kısmında bulunan araç çubuğundan videoyu ileri sarabilir, sesini kısıp açabilir, durdurabilir, silebilir veya yeni video ekleyebilirsiniz.

Not: Uygulamayı kapattıktan sonra ayarladığınız arka plan da kaybolur.

VLC ile İstediğiniz Videoyu Arka Plan Olarak Ayarlamak

Masaüstü arka plan videosu oluşturmanın bir başka yolu da VLC medya oynatıcısıdır. Bu yöntem Windows, macOS, Linux, hatta ChromeOS, BSD çeşitleri ve Solaris üzerinde çalışacaktır.

İstediğiniz videoyu arka plan olarak ayarlamak için:

Tools > Preferences > Videos ’u açın ve alt kısımda bulunan “Show Settings” i “All” olarak seçin.

’u açın ve alt kısımda bulunan i olarak seçin. Açılan pencerede “Output modules” kısmından “DirectX” i seçin.

kısmından i seçin. DirectX ’i seçtikten sonra yapılan işlemleri kaydedin ve kullanmak istediğiniz videoyu seçin.

’i seçtikten sonra yapılan işlemleri kaydedin ve kullanmak istediğiniz videoyu seçin. Videoyu seçtikten sonra videoya sağ tıklayarak Video > Set as Wallpaper’ı seçin.

Not: VLC Media Player ile videoyu duvar kağıdı olarak ayarladığınızda masaüstü simgeleri görünmemektedir ve videoyu tam ekran yapsanız dahi Windows araç çubuğu hala görünmektedir.

YouTube'u Kullanarak Bir Videoyu Duvar Kağıdı Olarak Ayarlamak

İstediğiniz bir videoyu duvar kağıdı olarak ayarlamak için bir yol daha bulunuyor. Youtube’u kullanarak istediğiniz bir videoyu arka plan olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, VLC medya oynatıcısındaki mantığa benzemektedir yani bu senaryoda da masaüstü ikonları ve kısayolları olmadığından dolayı gerçek bir duvar kağıdı deneyimi yaşayamayacağınızı unutmayın.

Bir YouTube videosunu masaüstü arka planı olarak ayarlamak için:

YouTube.com'u açın ve videonuzu seçin. Klibi oynatın ve ardından tam ekran moduna geçin. Açık uygulamaları kullanarak Alt-Tab yapın. Böylece istediğiniz YouTube videosunu duvar kağıdı olarak ayarlamış olursunuz.