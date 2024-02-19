En İyi ve Kullanışlı Palworld Modları

2024’ün en büyük sürprizlerinden biri olan Palworld çıktığı günden bu güne kadar milyonlarca oyuncuya ulaştı. Steam’in anlık oyuncu listesinden uzun süre düşmeyen Palworld büyük bir başarıya imza attı. Modlanmaya ve yeniden oynanmaya çok müsait bir oyun olan Palworld uzun bir süre daha oynanacak gibi. Peki Palworld modlarını denediniz mi?

Pek çok hayatta kalma oyunu gibi Palworld’de de epey güzel modlar bulunuyor. Bu modlardan bazıları oyunu epey kolaylaştırıyor olsa da oyuncular böyle şeylere ilgi gösterdikçe modcular da bu talebi karşılıksız bırakmıyor. Mümkün olduğunca oyun zevkinizi artıracak modlara verdiğimiz bu yazımız umuyoruz ki işinize yarar. İşte en iyi Palworld modları:

Kullanmak İsteyebileceğiniz Palworld Modları

Basic minimap

Faster breeding

Carry weight increase

Enhanced palworld visuals

Visible pal capture counter

Faster hatch press (instant)

Remove flying stamina cost

Basic Minimap

Palworld’de küçük bir minimap olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Evet, birileri de sizinle aynı fikirde ve basit bir minimap oyuna eklenebiliyor. Çok basit bir minimap bazı şeyleri çok kolaylaştırabilir. Eğer siz de ekranın bir köşesinde duran, dilediğinizde kapatıp açabileceğiniz bir minimap arıyorsanız bu modu indirebilirsiniz.

Faster Breeding

Breeding (çiftleşme) işlemi size çok uzun mu geldi? Faster Breeding modu ile bu süreyi epey kısaltmanız mümkün. Hem de Cake (pasta) ile beslemek zorunda kalmadan. Eğer Palworld’de breeding işlemine başladıysanız bol bol zamana ve pastaya ihtiyacınız var demektir. Sadece berry ile çiftleşmeyi sağlayabilir ve 1, 10, 30, 60, 150 saniye olarak belirleyebilirsiniz.

Carry Weight Increase

Oyunu biraz oynadığınızda fark edeceksiniz ki taşıma kapasiteniz çok az. Sürekli üzerinizdekileri bir sandığa bırakmak için oradan oraya gitmekten yorulduysanız bu mod ile taşıma kapasitenizi artırabilirsiniz. Oyunun son seviyesine gelip sadece taşıma kapasitenizi artırsanız bile asla yetmeyecek, sürekli bir şeyleri bırakmak için sık sık sandıklara uğramak zorunda kalacaksınız.

Evet biraz oyunun dengesini bozabilecek bir mod ama oradan oraya eşya taşımak da pekçoğumuz için pek keyifli değil. Hal böyle olduğundan daha rahat bir oynanış arayan ya da ikinci oynayışında daha hızlı ilerlemek isteyen oyuncular bu moddan yararlanabilir.

Enhanced Palworld Visuals

Palworld genel olarak iyi gözüken bir oyun olsa da bazı oyuncular eminiz ki daha iyi gözükmesini istiyordur. Enhanced Palworld Visuals modunu indirerek siz de Palworld’ün daha iyi gözükmesini sağlayabilirsiniz. Küçük ayarlar ile Palworld’ün atmosferini çok daha iyi yapabilmeniz mümkün.

Visible Pal Capture Counter

En hızlı level atlama yöntemlerinden biri olan Pal yakalama hem çok keyifli hem de uzun süren bir işlem. Pal yakalama sırasında ise hepimizin yaşadığı ortak bir problem var. O da ilgili Pal’dan kaç tane yakaladığımızı unutuyor olmak.

Bu mod sayesinde her Pal’in üzerinde kaç tane yakaladığınız yazıyor. Böylece her Pal’den 10 tane yakalayarak ve fazlası için çaba sarf etmeden daha kolay bir şekilde seviye atlayabilirsiniz.

Faster Hatch Press (Instant)

Breeding işleminde hız kazandıysanız ve etraftan çok fazla yumurta topluyorsanız üssünüzde epey egg incubator bulunuyor demektir. Ve her tamamlanan yumurta sonrasında uzun uzun “F” tuşuna basılı tutmak istemiyorsanız bu modu yükleyebilirsiniz.

Gerçekten çok sinir bozucu bir süreç. Onlarca yumurtayı uzun uzun beklemek epey can sıkıcıydı. Yapımcı ekip neden bunu böyle yapmış anlamak güç gerçekten. Listemizdeki en faydalı modlardan biri olan Faster Hatch Press’i şiddetle yüklemenizi tavsiye ederiz.

Remove Flying Stamina Cost

Oyunda ilk kez uçanları hayal kırıklığına uğratacak bir şey var ki o da Pal’ların uçmak için stamina’ya ihtiyaç duymaları ve çok da uzun süre geçmeden yere çakılmaları… Uçan Pal’ları daha az görkemli kılan bu özellik maalesef ki özgürce uçmamızı engelliyor.

Bu mod sayesinde Palworld’ün haritası üzerinde dilediğiniz gibi uçabilir ve epey vakit kazanabilirsiniz. Hem çok daha yüksek bölgelere dinlenmeden ulaşabilir hem de yatay düzlemde hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Palworld’ün haritasına epey yukarıdan bakmak epey büyük bir keyif.

Bonus: Pokemon Modu!

Biliyoruz ki Palworld modu denilince akıllara gelen ilk şey Pokemon modudur. Oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra yayınlanan ve en çok beklenen bu mod kısa süre içerisinde Nintendo tarafından kaldırıldı. Zaten Nintendo’nun Palworld ile alakalı nasıl bir tutum alacağı tartışma konusuyken Pokemon modunun bu kadar hızlı bir şekilde bir anda ortadan kaldırılması epey dikkat çekti.

Maalesef ki şu an Palworld Pokemon modu erişilebilir değil ancak belki de ileride bu durum değişir.

Palworld modları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler oyunu modlu mu oynuyorsunuz yoksa modsuz mu? Favori Palworld modunuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.