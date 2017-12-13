iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Pukk mobil oyunu, karlarla kaplı bir diyarda hazine avcısı olarak sevimli karakterlerin macerasına yön vereceğiniz akıcı bir aksiyon oyunudur.

Pukk mobil oyununda yaratılan büyüleyici atmosfer gerçekten oyunu cazibeli kılıyor. Kaliteli grafiklerle desteklenen oyunda İsveç’in kuzeyindeki buzla kaplı bölgede altın arama çalışmalarına başlayacaksınız. Sadece kafalarda oluşan karakterleri kendinizce giydirip çeşitli aksesuarlarla donatabilirsiniz. Kişiselleştirdiğiniz bu karakterler oyun boyunca zik-zak çizerek buzun üstünde yol alacak. Kutulara çarparak hazineleri toplayacaksınız. Diğer taraftan sevgi manyağı bir kutup ayısı da sizin peşinizde olacak. O yüzden vakit kaybetmemeli ve engellere takılmadan ilerlemelisiniz.

Oyunda kontroller bazen sizden çıkabilir çünkü oyunda buz üzerinde kayıyor olacaksınız. Bu yüzden sağ ve sol bariyerlere ne zaman çarpmanız gerektiğine dikkat etmelisiniz. Zamanlamanın öne çıktığı oyunda kazandığınız altınları karakter aksesuarlarına harcayabilirsiniz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı macera oyunu Pukk’u AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.