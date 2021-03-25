Pusholder, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmeleri tek cümleyle aktaran haber uygulaması. iPhone ve iPad’de haber okumayı seviyor ve App Store’da reklamsız, yönlendirmelerin olmadığı bir haber uygulaması arıyorsanız yeni nesil dijital medya platformu Pusholder’ı tavsiye ederim. Pusholder uygulamasını indirmek ücretsiz, tüm özellikleri de ücretsiz!

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Pusholder, tüm Dünyadan haberleri tek bir metinle iletmesi ve reklamsız, sitelere yönlendirme yapmayan sade arayüze sahip olmasıyla diğer haber uygulamalarından öne çıkıyor. Dünyadan ve Türkiye’den son dakika gelişmeleri tek cümleyle haberdar eden uygulama, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, gündem, birçok kategoride haberleri aktarıyor. Dilediğiniz kategoride haberleri anlık olarak bildiren bildirim sistemine sahip olan Pusholder, en çok ilgi gören ve sosyal medyada etkileşim alan içerikleri Trend bölümünde ayrı olarak gösteriyor. Beğendiğiniz haberleri kolayca paylaşabiliyor, daha sonra okumak üzere kaydedebiliyorsunuz.

Basit, akıcı haber akışı ile birlikte istediğiniz bilgiye doğrudan ulaşabilirsiniz.

Yoğun akışa rağmen haberleri oluş saatine göre takip edersiniz.

Siyaset, ekonomi, teknoloji, spor ve gündeme dair son dakika haberlerini takip edebilirsiniz.

İstediğiniz kategorinin bildirimlerini açarak, sadece o kategoriye özel haberlerden anlık haberdar olabilirsiniz.

Trend bölümünde gün içerisinde en çok okunan ve sosyal medyada çok fazla etkileşim alan haberleri bulabilirsiniz.

Beğendiğiniz veya sonra okuyacağınız haberleri kaydedebilir, arşiv sekmesinde bu haberleri görebilirsiniz.

Bu zamana kadar paylaşılmış tüm haberler arasından kelime bazlı arama yapabilirsiniz.

Yazı büyüklüğü, fotoğrafları göster gibi özellikleri kullanarak okuma deneyimini kişiselleştirebilirsiniz.

Blog sayfasına her gün eklenen güncel içerikleri takip edebilirsiniz.

Pusholder, gece gündüz demeden okuyucularına kesintisiz haber akışı sağlayarak en doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olur.