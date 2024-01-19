İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Kimdir?

İki hafta boyunca Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) çeşitli bilimsel deneyler yapacak olan Alper Gezeravcı kimdir? Bu yazıda ilk Türk astronot Gezeravcı'ya dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Alper Gezeravcı Kimdir?

Alper Gezeravcı, 1979 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleğinden ötürü birçok şehirde yaşayan Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği dalında lisans eğitimini tamamlandı.

Gezeravcı, daha sonra Dayton, Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

Bir spor tutkunu olan Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmaktan keyif alıyor. Gezeravcı ayrıca askeri eğitimi sayesinde çeştili hayatta kalma eğitimi kurslarına da katıldı.

Alper Gezeravcı Kariyeri

Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı. Gezeravcı ayrıca T-38, F-5, KC-135, T-41, SF-260, F-16 ve T-37 dahil olmak üzere pek çok uçak ile 15 yıl boyunca uçuşlar gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'nda 7 yıl boyunca kaptan pilot olarak çalışan Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10. Üs Komuta Birimi'nde görev yaptı.

Gezeravcı'nın sorumlulukları arasında filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesi yer alıyordu.

Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketinin Axiom Mission 3 görevi dahilinde 19 Ocak 2024 tarihinde TSİ 00.49’da uzaya gönderildi. Gezeravcı'nın uzayda ilk sözleri "İstikbal Göklerdedir" oldu.

Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçen Gezeravcı, yaklaşık 2 yıl boyunca hazırlık eğitimleri aldı. Milli Uzay Programı'nın "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen İlk Türk astronot, ISS'de üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı deney yapacak.

Alper Gezeravcı'nın Uzayda Yapacağı Bilimsel Deneyler

UzMAn : Uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri

: Uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri Oksijen Saturasyonu : Solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zekâ desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin yol açtığı rahatsızlıkları tanımlama

: Solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zekâ desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin yol açtığı rahatsızlıkları tanımlama Uyna : Uzay için yeni nesil alaşımlar

: Uzay için yeni nesil alaşımlar gMetal : Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içerisindeki dinamiğine yerçekimsiz ortam etkisi

: Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içerisindeki dinamiğine yerçekimsiz ortam etkisi Extremophyte : Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvula'nın tuz stresine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılması

: Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvula'nın tuz stresine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılması Algalspace : Uzay koşullarında Antarktika ve ılıman Mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması

: Uzay koşullarında Antarktika ve ılıman Mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması CRISPR - GEM : Mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR gen düzenleme Verimliliğinin araştırılması

: Mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR gen düzenleme Verimliliğinin araştırılması PRANET : Propolisin anti bakteriyel etkisi

: Propolisin anti bakteriyel etkisi Vokalkord : Uzay’da yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin Vokal Kord kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yerçekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanması

: Uzay’da yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin Vokal Kord kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yerçekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanması Miyoka : Mikro yerçekimi ortamında kurşunsuz lehimleme araştırması

: Mikro yerçekimi ortamında kurşunsuz lehimleme araştırması Metabolom : Uzay görevlerinde bulunan astronotların metabolom/transkriptomlarındaki değişimlerin analizi ve ulusal omik veri setlerinin oluşturulması

: Uzay görevlerinde bulunan astronotların metabolom/transkriptomlarındaki değişimlerin analizi ve ulusal omik veri setlerinin oluşturulması Miyeloid : Uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik kandaki miyeloid-kökenli baskılayıcı hücrelere etkisinin incelenmesi

: Uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik kandaki miyeloid-kökenli baskılayıcı hücrelere etkisinin incelenmesi Message: Microgravity Associated Genetics Science Mission/Mi̇kroyerçekimi ilişkili genetik bilim misyonu

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