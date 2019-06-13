Doğrudan Güvenebileceğiniz En Kaliteli Yabancı Haber Siteleri

Sosyal medya platformlarının anlık etkileşim özelliği sayesinde artık sahte haber yapmak ve yayınlamak, bu yalan haberlere insanların inanmasını sağlamak çok basit bir hale geldi. Kaliteli ve “doğru” haber bulmanın zorlaştığı dönemlerde, doğruluğuna tutunmamız için ulaşabileceğimiz kaynaklar iyice kısıtlaştı.

Bütün bunların yanında, halen ayakta durmayı başarabilen ve kararlılıkla bu yolda ilerleyen bazı haber siteleri bulunmaktadır. Bu yazıda, doğrudan güvenebileceğiniz en kaliteli yabancı haber sitelerini öğreneceksiniz.

Çok fazla haber okuyanlar, AP’nin hemen hemen bütün haber sitelerinde kaynak olarak belirtildiğini görebilirler. Haberler genellikle ilk önce AP’de yayımlanır, diğer haber siteleri ise bu haberi kaynak göstererek kendi takipçileri ile paylaşır.

AP kar amacı gütmeyen, kurumsal sponsorluğu bulunmayan ve devlet tarafından finanse edilmeyen bir kurumdur. AP’yi diğer haber kaynaklarında en çok atıfta bulunan haber sitesi olarak görürken, buradan haberleri doğrudan alabilirsiniz.

BBC (British Broadcasting Corporation), dünyanın en büyük yayıncısıdır. İngiliz hükümeti finanse ettiği için şirket, çıkarları gayesinde işler yapmıyor. BBC, doğru ve tarafsız haberler için iyi bir üne ve 90 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

BBC’nin itibarı küçümsenemeyecek kadar güçlüdür. BBC, Pew Araştırma Merkezi’nin güvenirlik çalışmasında en yüksek puanı alanlardan biriydi.

C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) 1979’dan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. ABD federal hükümetinin tarafsız haberlerini ve ABD siyasi olaylarını sunuyor. C-SPAN, hiçbir zaman çizgisinden şaşmayan özel, kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Kar amacı gütmeyen, bağımsız bir medya kuruluşu olarak, siyasi eğilimlerini etkileyebilecek gruplar ile arasında çok az bağ vardır. Politikaya odaklanmasına rağmen, İngiliz siyasi ritminin dışındakilere de ilgi çekici gelecektir.

Christian Science Monitor, haber dergisi olduğundan bu listedeki diğer en iyi haber kaynaklarından biraz daha farklıdır. Daha az haber yayımlar ama haberleri daha derinlemesinedir. 1900’lerin başında, sansasyonel basına bir yanıt niteliğinde kuruldu ve bundan 100 yıl sonra, ana akım medya kuruluşlarından bağımsızlığını koruyarak güçlü bir üne sahip oldu.

Kamu yayıncılığı, ABD’deki liberal siyasi görüşler ile büyük bir ilişki içinde olduğu için bu tartışmaların açılmasına neden olabilmektedir; ancak NPR, mükemmel bir gazetecilik ününe sahiptir. Devlet finansmanına yatırım yapmaya devam ediyor, ancak şirket önyargılardan arınmış durumda.

Haberleri NPR’den alıyorsanız, ProPublica’nın adını duymuşsunuzdur. AP gibi, ProPublica da kar amacı gütmeyen, hükümet tarafından finanse edilmeyen bir haber kurumudur.

Bu, listedeki diğer haber kaynaklarından daha küçük bir kurumdur, fakat kesinlikle göz atmaya değerdir.

AP gibi, diğer haber kaynakları da genellikle sağlam bir üne sahip olan Reuters’e atıfta bulunuyor. Reuters, haberlerinde önyargıdan korunmak için tarafsız bir tavır sergilemeye çalışmaktadır.

USA Today, 2016 yılında New York Times, Wall Street Journal gibi isimlerin arasında zirveyi oynadı. Tüm dünyada okunuyor ve her gün milyonlarca kişi, USA Today’in haberlerinden faydalanıyor.

WSJ’nin Murdoch ailesinin mega-medya topluluğu News Corporation tarafından sahiplenilmesi ile birtakım tartışmalar meydana geldi. Rupert Murdoch, çok muhafazakâr olduğundan ve medya gücünü politik nüfuz için kullandığından büyük bir ün kazandı. WSJ, News Corp. tarafından satın alındıktan sonra bile sürekli olarak ABD’de en güvenli haber kaynaklardan biri olarak kabul görüldü.