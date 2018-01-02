İndir 175.00 MB
Putt Putt World 1.0.1 (ios)
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  5. Putt Putt World - iPhone ve iPad İçin Mini Golf Oyunu

Putt Putt World

1.0.1
ios
Putt Putt World
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Artırılmış gerçeklik destekli mini golf oyunu

Putt Putt World, diğer golf oyunlarından artırılmış gerçeklik teknolojisini desteklemesiyle ayrılıyor. AR destekli bir iPhone veya iPad modeline sahipseniz ve mobilde golf oyunu oynamaktan keyif alıyorsanız kaçırmayın derim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 175 MB boyutunda.

iOS cihazınızda oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik (augmented reality) destekli en iyi mini golf oyunu diyebilirim. Her yeri golf sahası yapabildiğiniz spor oyununda 5 golf sahasında (Hole in None’s, Up to Par, Mad Aim Fury Green, Bogey Royale, Meet the Putters) bulunuyor, her karşılaşmada 5 deliğe sokmak için uğraş veriyorsunuz. Sahalar küçük olduğundan kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Çok zorlandığınız maçlarda özel toplanabilir objeleri almaya çalışın. Bunlar ekstra vuruş kazandırarak en iyi skoru almanıza yardımcı oluyor.

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