Sevecen ama tamamen kendi kendini yöneten kralın başı çeken lideriyle, merhametli Raskulls grubu (Dragon, Ördek, Koala, Şeytan, Cadı Doktoru) geri döndü. Bu kez kendi kalelerini korumaya çalışırken, savunmalarını kırarak Krallıklarını savunmak için yardımınıza ihtiyaçları var.

Gerçek zamanlı bir saldırı-savunma oyunu olan Raskulls Online'da uhaf karakterleri, gülünç sihirli büyüleri ve rakiplerinize çarpışan büyülü tuğlaları toplamak için Raskulls satranç tahtasının her bir köşesine doğru ilerleyin. Oyunda zafere karşı ölümcül engellerle yolunuzu belirleyin. Bunların hepsi Raskull'ların farklı dünyasında, hadi katılın ve savaşa başlayın!

En tepeye çıkmak için arenalarda yolunuzu keşfedin ve savaşın ve aynı zamanda arkadaşlarınızı ve düşmanlarınızı özel bir savaşa davet edin veya bir çevrimiçi liderlik panosunda onları kullanın.

Raskulls Online Özellikleri: