Dünya'daki hammadde kaynakları tükendi. Sivil toplumun desteğiyle, özel şirketler çevreleyen gezegenleri kolonize etmiş ve doğal kaynaklarını kullanmışlardır. Buna karşılık Exacorp, akıncılara karşı mücadele etmek için Red Siren ekibini kurdu. Red Siren'in genç bir askeri olarak savaşın!

Bu dünya savaşında tanklara, yürüyüşçülere ve uçan robotlara, savaş uçaklarına, farklı silah ve füzelere sahip bir sürü düşmana karşı savaşabilirsiniz. Tüm gemileri ve çeşitli silahları alın ve düşmanları yere yığmak için yükseltin. Bu oyunda üsleri savunmak ve her ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen akıncılara karşı savaşmak zorundasınız.

Red Siren: Space Defense Özellikleri