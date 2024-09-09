Warhammer 40,000: Space Marine 2, 2024 yılına damgasını vuran bir başka oyun oldu. Warhammer 40,000 evrenini en vahşi ve karanlık bir şekilde bizlere sunan bu yapım hayranlar tarafından tam not aldı. Gelin Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimlerine bakalım ve bilgisayarlarımız bu oyunu iyi bir şekilde çalıştıracak mı görelim.

Warhammer 40,000 hayran kitlesini daha da genişletecek olan bu yapım görsel olarak da iddialı. Ekranda aynı anda onlarca belki de yüzlerce farklı hareket eden düşman görebileceğiniz bu oyun bilgisayarınızı biraz zorlayabilecek düzeyde grafikler sunuyor. Eğer bilgisayarınızın sınırlarını test etmek için bir oyun arıyorsanız Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimlerine muhakkak bir göz atmalısınız.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Sistem Gereksinimleri

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Düşük" ön ayarıyla 1920x1080'de 30 FPS.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Ultra" ön ayarıyla 1920x1080'de 60 FPS.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimlerine baktığımızda oyunu düşük ayarlarda oynamak için bile en az GTX 1060 ayarında bir karta ihtiyacımız var. Çoğu kişi oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 FPS civarında oynamak isteyecektir. Eğer en yüksek grafik ayarlarında bu performansı almak istiyorsanız RTX 3070 gibi güçlü sayılabilecek bir kartınız olması lazım.

Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin grafikleri göz önüne alındığı zaman bu sistem gereksinimlerinin makul olduğunu görebiliyoruz. Oyunun kesinlikle SSD’ye kurulması gerektiği de belirtilmiş.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Kaç GB?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimlerine baktığımızda 75 GB (SSD) kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Günümüzdeki AAA oyunlarının pek çoğu 100 GB’ı geçen depolama alanları talep ediyor. Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin 75 GB talep etmesi son derece normal.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu? Warhammer 40,000: Space Marine 2 sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.