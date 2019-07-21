Ride Out Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz kaliteli görselleriyle dikkat çeken bir battle royale oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Ride Out Heroes, Battle Royale modunu mobil cihazlarınızda deneyimlemenize yardımcı olan bir oyundur. Bol ve zengin içeriğiyle dikkat çeken oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Yeteneklerinizi sergilemeniz gereken oyunda farklı silahları kullanabiliyor ve düşmanlarınızı birer birer avlamanız gerekiyor. Aksiyon ve macera dolu atmosferiyle de dikkat çeken oyunda aynı zamanda mistik bir hava da bulunuyor. Farklı büyüleri yapabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Ride Out Heroes, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Ride Out Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.